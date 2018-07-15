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闯红灯严重危害本人与他人的生命安全，因此韩国的《道路交通法》严惩闯红灯之类的交通违法行为。在韩国，驾驶员开车时比较容易犯的是闯红灯与超速，其中闯红灯的处罚力度继酒后驾车之后第二高，且按照车型与道路种类有所不同，如巴士、面包车等中大型汽车在道路与儿童保护区（幼儿园、小学、残疾人学校等周边地区被划分为儿童保护区，并加强交通管制与处罚措施）闯红灯被取缔时，将分别被处以7万与13万韩元的罚款以及扣除15分与30分。而且儿童保护区的限速是每小时30公里，闯红灯时超速的几率也很高。轿车的罚款分别是6万与12万韩元，摩托车的罚款分别是4万与8万韩元。在韩国，自行车闯红灯也不例外，将被处以3万与6万韩元的罚款。另外，在韩国，驾驶员在黄灯闪烁时不减速硬闯，将被处以6万韩元的罚款、扣除15分。





超速的处罚力度较大，超速每小时20公里以内，中大型汽车、轿车与摩托车的罚款分别是4万（儿童保护区：7万韩元）、4万（7万）与3万韩元（5万），在儿童保护区超速将被扣除15分。如果超速每小时20-40公里，扣分15分（儿童保护区：30分），罚款5-11万韩元不等。如果超速60公里以上，除了扣分60分（120分）,还要罚款9万-17万韩元不等。在韩国，扣分如果超过40分将被吊销驾照40天，一年扣分超过121分以上将被吊销驾照，一年内不能重考。行人闯红灯或乱穿马路被取缔时，也将被处以最多20万韩元以下的罚款或拘留处分。





韩国车多人多，可交通还是井然有序的，人们大都遵守交通法规，在街上很少见到乱穿马路或闯红灯的人。在大城市，车水马龙，交通拥堵，因此交警经常在上下班高峰时段出现在交通乱点或容易堵车的交叉路口等路段，维持交通秩序的同时，如果发现违法行为，及时给驾驶员或行人开具罚单。