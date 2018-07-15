韩国传统米酒“继承者”——韩国“Brewery”公司

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优秀的韩国企业正努力通过不断的创新改变着世界。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“Brewery”公司，这是一家专门生产优质韩国米酒马格利的生产商，让我们与公司代表金敏圭（音译：김민규）先生一同聊一聊他们公司。





韩国“Brewery”公司从简陋的自制酿酒开始，生活在蔚山东南部的夫妇金政植（音译：김정식）和朴福纯（音译：박복순）从金先生母亲那里学会了如何酿造米酒。他们会用古老的秘方制作马格利米酒来招待客人，这种酒具有独特的传统口味，通过口碑传播，吸引了客人，许多客人甚至从首尔远道而来。2010年，韩国“Brewery”公司成立，以妻子朴福纯的名字命名，米酒厂继续使用相同的传统秘方。





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韩国“Brewery”公司的米酒采用当地韩国新大米和传统的发酵剂，不添加任何防腐剂或人工发酵成分。首先，将米饭放在盛有干净地下水的蒸笼中，将蒸熟的米饭、发酵剂和水的混合物放入一个旧的粘土罐中，密封好后，留一些小孔，让其“呼吸”。密封保护和空气循环的双重作用使其成为发酵的理想容器。夏季发酵需要三周，冬季需要四周。在此过程中，韩国“Brewery”公司的米酒产生独特的风味。





在发酵的过程中产生的天然碳酸成分提供了类似于香槟的清爽感觉，这种米酒在打开时不必摇动瓶子。金先生作为家中长子，在美国库珀联合建筑学院学习，他设计了一个精致的马格利瓶子，利用他的专业知识实现完美设计。客人可以在他们独特的米酒厂体验发酵过程，现在这里已经成为一个旅游景点。在加州大学伯克利分校主修数学的二儿子也加入了家族企业，并将系统化的生产方式应用到传统的发酵工艺中。韩国“Brewery”公司生产的马格利米酒被评选为2012年首尔核安全峰会的官方酒，这距这家米酒厂成立仅仅两年。





韩国“Brewery”公司的马格利米酒曾在旧金山国际酒大赛中获得金奖，在英国国际酒大赛中获得银奖，在洛杉矶国际酒大赛中获得铜奖。事实上，韩国“Brewery”公司通过传统工艺赢得了世界各地消费者的好评，我们相信韩国“Brewery”公司一定能够将韩国米酒文化发扬光大，让韩国传统米酒走出国门，走向世界。





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