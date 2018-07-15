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今年的中秋节于9月24日如期而至，韩国人共同庆祝传统中秋佳节，家人和亲戚团聚在一起共享美味的传统菜肴。如今，韩国食品也正在被其他国家的人们享用，与韩国美妆产品一道在全球市场上刮起了一阵韩流热潮。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国食品在全世界人们餐桌上的“热度”。





预计今年韩国食品出口规模将达到10万亿韩元。韩国食品，包括方便面、巧克力派、饺子和海苔，在物美价廉的基础上，韩国向全世界展示了“来自韩国的味道”。根据韩国农林畜产食品部及韩国农水产食品贸易公司发布的数据，去年韩国农业渔业产品出口首次超过90亿美元，达到91.5亿美元，比去年同期增长了6.5％，是10年前2007年37亿美元的2.5倍。





按地区划分，2017年日本是韩国食品的最大进口国，向日本出口的韩国食品总额超过20亿美元，其次是中国，达到13亿美元。美国排在第三位，韩国首次向美国出口超过10亿美元的食品。除韩国食品的前三大进口国外，泰国、俄罗斯和爱尔兰也助力韩国食品出口增长。去年，韩国对泰国的食品出口增长了43.1％，而对俄罗斯、爱尔兰、马来西亚、台湾地区和印度尼西亚的出口也出现了两位数的增长。韩国食品越来越受到各地人的追捧。在食品中，韩国的方便面和海苔大受欢迎。





去年，海外最受欢迎的韩国食品是海苔和方便面。2017年，价值5.13亿美元的韩国海苔销往海外，比上一年增长45％。海苔年度出口额首次突破5亿美元大关。从出口量来看，韩国去年出口了2万吨金枪鱼，10年内增加了近7倍。韩国海苔出口到109个国家，世界各地的人们都喜欢将美味的海苔作为健康零食。据说，全世界消费的海苔一半来自韩国。此外，2016年韩国方便面出口额达2.9亿美元，去年这一数字上升至3.81亿美元。





海苔被称为“韩国食品工业中的半导体”，它在韩国食品出口量方面的优势甚至超过方便面和人参。韩国方便面的全球知名度也值得一提，去年出货额超过3亿美元。韩国领先的食品公司农心公司的标志性方便面“辛拉面”去年进入美国市场。这是美国所有沃尔玛商店中可以找到的第一种韩国食品。





韩国食品和饮料制造商在海外的表现也相当不错。韩国乐天去年向俄罗斯出口了124万瓶碳酸饮料“Milkis”，比前一年增长了55％。考虑到在俄罗斯很难找到热带水果，这家韩国公司推出了10种不同的水果口味，包括香蕉，这个战略是非常成功的。与此同时，公司的罐装咖啡品牌“Let's Be”在俄罗斯也非常受欢迎，去年占据了当地市场90％的份额。此外，韩国产的“香蕉牛奶”和一种哈密瓜味的冰棒正在不断销往全球市场。香蕉牛奶出口到10个国家，特别是在中国获得了爆炸性的增长。这款牛奶于2008年首次在中国上市，去年在中国的销售额突破了1800万美元。而另一个成功的例子是快餐连锁店Lotteria，在越南共经营225家店，占据东南亚国家快餐市场的头把交椅。





此外，CJ公司的“Bibigo饺子”去年在美国加工饺子市场排名第一。巴黎贝甜是一家由韩国食品巨头SPC集团经营的面包连锁店，在不同国家经营着约320家店铺，包括美国、越南、新加坡和法国。以此看来，韩国食品正在扩大其经营版图，包括农业渔业产品和加工食品、冰淇淋和快餐等各种产品。那么，为什么韩国食品在海外市场如此受欢迎呢？





健康的韩国食品形象在海外受到极大的推崇。此外，许多消费者对韩国食品进行积极评估，称与日本同类产品相比，它们具有更好的质量和更低廉的价格。来自韩国的美味被认为兼具优质和健康，韩流在海外被认为是这一趋势的主要推动力。此外，分析师还引用了本地化的营销策略，并将高端产品作为成功因素吸引消费者。韩国食品制造商认为国内市场已趋于饱和，因此他们正在积极开拓国外市场。通过不断的研究和开发，他们开发出新款食品，吸引不同国家的消费者，并通过技术创新增加其附加值。这就是韩国食品吸引全世界人味蕾的法宝。





韩国食品行业一直在努力分析世界各国越来越注重健康的消费者心理，并在特定地区找出有利的成分和口味。基于对不同地区当地人特征的广泛研究，食品生产企业实现了食品多样化，推动了韩国食品在海外市场的快速增长。