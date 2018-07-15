物价上升 中秋茶礼祭祀桌时兴简便化

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韩国中秋茶礼可谓是家里的重头大事，茶礼桌上的食物及其数量、颜色、摆放的位置等都有一定的讲究和说法，供奉的食物也都有其一定的意义。中秋茶礼简单的说，就是为祖上供奉松饼和水果等，表达感谢秋收的意思。根据每个地区每个家庭的不同，茶礼的形式和摆放方法都是不一的。





然而，因当今物价不断上升，中秋佳节的礼品和茶礼食品的价格更是让消费者感到深深的负担。 如今茶礼形式简便化，相比之前，程序越来越简单。数据显示，选择在传统市场内购买茶礼食品，价格要比在大型超市便宜13%。同时，大部分消费者坚持实行“实惠型中秋祭桌”，尽可能减少费用上的支出，但依然保持中秋应有的传统礼仪。不仅如此，韩国的家庭人口数量减少，韩国消费者饮食爱好趋向明确，中秋茶礼文化逐渐走入新时代，茶礼物品的种类和量渐渐减少。同时，各大商品流通企业为迎接中秋佳节，配合市场的快速和简便需求，特意为一人家庭准备了家庭简便式中秋食物。原本应在家中与家人们共同制作的中秋食物，如今已被投入工厂大量制作并市场化。更有意思的是，在中秋前日还能直接配送外卖至家中，如此人情化又智能化的物流业已慢慢地改变了传统的中秋佳节文化。时代在发展，社会在进步。创新，就是我们要一直走下去的路。





<前沿视线>





专为外国游客打造的第三届国际购物观光庆典即将开始

9月28日至10月7日将举行为期10天的第三届KOREA SALE FESTA。该活动专为外国游客所打造，是结合大型优惠折扣活动与韩流文化庆典的国际购物观光庆典。本庆典由政府与物流业、制造业、旅游业、文化产业等各领域的众多企业携手合作，以2015年的“KOREA BLACK DAY”购物活动为基础，扩大规模不断发展。活动期间，首尔五大商圈各自按主题内容开展活动，例如购物-明洞，趋势-江南，体验-三成站，年轻-弘大，时尚-东大门。其中，在主要的百货店里也会进行特别的优惠打折活动，传统市场内也会准备一些传统文化、陶艺和制作各地有名小吃等体验活动。





URBAN COLOR（城市色彩）引领2018FW时尚业趋势

这周我们即将送别9月，凉凉秋风吹来，比起室外出行，消费者更加愿意选择聚集在购物中心、百货店、超市等可防寒的城市中心，享受INDOOR LIFE （室内生活）。在此，能够全面展示今年秋冬的趋势色彩，我们称为：URBAN COLOR（城市色彩）。URBAN COLOR指的是在城市和生活中，我们可以亲身感受到的日常色彩，朦胧隐约又现代的色彩引领着2018FW时尚业。其最大的特点是不仅让人感到舒适，还感到一股干练、高端和神秘优雅的魅力。代表色彩有迷雾灰和深蓝色，由于它的饱和度偏低，没有人工染色的痕迹，整体呈现出很强的自然感觉，而天然气息的自然色调胜在稀少的珍贵，具有时尚品味的朋友们都会选择使用这种颜色提升格调。





美发店室内装修高度强调设计风和吸睛

随着重视性价比的消费者逐渐增多，美发店的装修风格也不断变化。以前消费者钟爱大型著名美发连锁店，如今越来越多的80后和90后消费者追求属于自我的发型风格和亲切友好的服务态度。因此一人美发店和小规模的美发室逐渐占领市场主流趋势。虽然需提前预约的制度很麻烦，但是发型设计师能在之后规定的时间内为自己精心设计和打造发型，就这一点便充满了魅力，吸引了大量年轻消费者。另外，一人美发店和其他连锁美发店不同的是，室内装修风格独特新颖，展现了专业轻奢和高端的态度。比如，有一家美发店结合了日本和欧洲的设计风格，将美发店打造成一家咖啡店兼红酒店，氛围奢华独特。