韩美签署《自贸协定修订案》

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韩美签署了《自贸协定（FTA）修订案》。由此，期待韩国将可进一步摆脱来自美国的贸易压力。





在美国与各方重启的贸易谈判中，韩美自贸协定最先达成了妥协。韩国通商交涉本部长金铉宗认为这是最大的意义，在美国掀起的贸易纷争风暴中，韩国尽快与美方达成妥协，消除了对美国贸易环境的不确定性。





《韩美自贸协定修订案》的核心项目是汽车。美国预定于2021年废除的皮卡车进口关税延长至2041年。此外，美国汽车只要遵守美国的安全标准，不必符合韩国安全标准，每家美国汽车制造商在韩国的限定销量调增一倍，从2万5千辆增至5万辆。修护美国汽车使用的汽车零部件只要符合美国安全标准即可。在自贸协定修订谈判中，韩国在汽车项目给予让步，遏止了美方对农畜产品的追加开放要求。此外，在改善投资者—国家争端解决机制（ISDS）方面，韩国也争取到了权益。比如通过其他投资协定开始进行ISDS解决，则不可对相同案例再次对韩美自贸协定启用ISDS程序。





有分析认为，韩美签署自贸协定修订案后，并非完全摆脱美国的贸易压力。美国总统特朗普是一位令人难以捉摸的领导人，有如韩美已签署自贸协定，韩国钢铁出口美国仍受限于配额，韩国汽车或再次成为美国集中攻击的对象。