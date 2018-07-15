韩美商讨《终战宣言》和第二次美北首脑会谈的时间与场所

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韩国总统文在寅与美国总统特朗普在纽约举行首脑会谈后，第二次美北首脑会谈终于浮出水面，但是针对无核化和终战宣言问题仍未作出明确结论，美北会谈恐难以尽快举行。

青瓦台发言人金宜谦在记者会上表示，韩美首脑将会持续寻求韩半岛无核化有关方案，两位首脑还决定保持密切沟通与合作，持续对北韩施压和制裁。但是，金宜谦在记者会上并未明确说明特朗普对发布《终战宣言》的看法，也未提及韩美两位首脑是否谈到重启开城工业园区和金刚山旅游等问题。他在回答“韩美首脑会谈的结果是否差强人意”的质询时表示，我们必须持慎重立场。在记者要求他对韩美会谈作出评价时表示，目前尚不可奉告。以此来看，韩美首脑会谈并未能就各方关心问题作出圆满结论，今后仍需持续保持合作和进行协商。





北韩国务委员长金正恩在同韩国总统文在寅举行第二次首脑会谈时曾提出所谓的“附带条件”，美国对此的反应颇为引人注目。此前，金正恩曾提出无核化的时间表，表示将在特朗普首次任期内实现无核化，附带条件指的就是无核化路线图和对美国采取相应措施的要求。一直以来，美国的立场是“先无核化后《终战宣言》”，美北双方如何缩小分歧，达成妥协是关键。有分析认为，在文在寅总统的协调下，此次韩美首脑会谈为第二次美北首脑会谈的举行奠定了基础，但是仍未就美北相互要求的内容达成完全协议。