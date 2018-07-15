《漫话国乐》快哉清清 / 庆典 / 祝愿德谈





中秋节的韩语名叫“한가위”，“正中间”的意思。把秋季分为三部分，中秋节刚好位于中间而得名。到了中秋之际，酷暑早已结束，离寒冬还有一段时间，气候宜人。这时候，环顾四周，新鲜的水果与谷物到处丰收，只看一眼就会觉得幸福满满，悠闲自在。





今年的中秋节韩国从9月23日星期天起连续放4天假，26日是中秋长假的最后一天。在中秋节期间，高速公路因车水马龙拥堵不堪，人们长途跋涉回家过节，大都会感到疲惫，然而难得与家人重逢团聚，享受天伦之乐，一定也会感到无比的喜悦。

{音乐1: 《快哉清清》/阿利水乐队}





以前在乡下的村庄，每逢中秋佳节，村民们会聚在一起玩风物游戏。这时候，表演锣、鼓等打击乐器的都是村民，他们不是专门学习乐器的，而是平时抽空练出来的。村民的演奏水平虽然谈不上高手，但是农乐这样的表演，比起播放唱片或现场演出，当亲自表演时感觉更生动更有趣。一伙人聚在一起，有的人打鼓，有的人唱歌，有的人在音乐的伴奏下跳舞，通过欢快热闹的音乐，此间积累的压力与烦恼都会烟消云散。而且很多人一起表演还有成就感，可以激发村民的团队精神，一举多得。有的村子还举行唱歌比赛，作为奖品颁发汤锅等当时家里必不可少的生活用品。比赛不分男女老少都可以登台献艺，虽说排场并不大，但对于村民来说是一段温馨美好的回忆。

{音乐2: 《庆典》第三乐章/京畿道立国乐团}





春节、寒食、端午与中秋是古代的四大传统节日。古时候，即使不是这些节日，只要是特别的日子，人们首要的事情就是祭奠上天与祖先。如果有喜事，也通过祭祀仪式感谢上天与祖先，如果有坏事，则祈求上天与祖先保佑。这时，在祭坛上供奉精心准备的祭品，竭尽精诚祈求上天与祖先显灵。古人对于上天与祖先的感恩之心与仪式在现代很多人的眼里被视为一种迷信，但不少人仍有当我高兴或难过时上天与祖先与我同在这样的信念，有了这样的信心，他们也会再次鼓起勇气，满怀希望地重新上路。

{音乐3: 《祝愿德谈》/李光寿}