防弹少年团在联合国英文演讲

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防弹少年团(BTS)当地时间24日在美国纽约的联合国总部大楼，在联合国儿童基金会主办的青年高级论坛上演讲。韩国歌手受邀在联合国大会演讲，尚属首次。当时，成员们西装革履现身会场，现场座无虚席。不仅如此，韩国第一夫人金正淑、联合国秘书长古特雷斯、世界银行总裁金墉也出席了论坛，倾听防弹少年团的演讲。





队长RM以流畅的英语演讲约7分钟，讲述自己追梦的心路历程，励志内容感动了在场的人士。RM在演讲的开头表示：“我出生在首尔近郊的一山，虽然度过了幸福的童年，可自10岁左右起失去了自我。因为我开始意识到别人的视线，硬把自己塞进别人制造的框架里。以后，我开始努力改变自己的想法，鼓励自己不要只看着天上的星星做梦，倾听自己的心声，并付诸行动。还好，我有音乐这样的藏身之处。”RM接着还说：“防弹少年团也曾遭受很多批评，有的人还说防弹少年团没有希望，我也萌生过放弃的念头，可是想到成员与粉丝，我还是没有放弃，继续坚持下去。如今我依然有缺点，也会犯错，但我不再会失去自我。我们怎能主动改变自己的人生呢？答案在于爱惜自我，希望大家也能爱惜自己，发出自己的心声。”