韩美两国在纽约举行首脑会谈

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美国和北韩有望举行第二次双边首脑会谈。

美国当地时间9月24日，美国总统特朗普在与韩国总统文在寅进行会晤时表示，即将会举行第二次美北首脑会谈。据悉，韩美首脑还就美北首脑会谈的日程及签署《终战宣言》等事宜进行讨论，一度处于停滞状态的美北无核化协商将立即获得重启。





本次韩美首脑会谈为处于胶着状态的美北对话创造了突破口。在4.27南北韩首脑会谈和6.12美北首脑会谈中，就实现北韩无核化达成共识，但是一直未能取得实质性进展。在此情况下，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩举行第三次会晤，就北韩无核化达成某种协议。因此，在即将举行的第二次美北首脑会谈中，有望就北韩无核化达成具体协议。由此看来，本次韩美首脑会谈为促成第二次美北首脑会谈和推进北韩无核化进程发挥了穿针引线的作用，这可以说具有极大的意义。





9月18日至20日在平壤举行的第三次文金会期间，北韩国务委员会委员长金正恩再三强调无核化意志，而韩国总统文在寅在回国后发表对国民报告时表示，他将把北韩国务委员会委员长金正恩的私人信息传达给美国总统特朗普。南北韩已就北韩无核化问题进行充分讨论，且韩国总统文在寅将北韩国务委员会委员长金正恩的私下信息传达给美国总统特朗普。以目前的情况来看，北韩有可能采取永久废弃宁边核设施等追加措施，美国则会对北韩采取签署《终战宣言》和缓和对北韩制裁等相应的措施。如此一来，将可绘制出北韩无核化路线图。





韩国总统府青瓦台表示，韩美首脑还就第二次美北首脑会谈的日期和场所进行了讨论，并为第二次美北首脑会谈取得成功进行紧密协作。有分析指出，第二次美北首脑会谈有望于今年10月举行，因为11月6日美国将举行中期选举，因此在特朗普总统的立场上，最好是中期选举以前在北韩无核化问题上取得一些成果。有关于此，美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根和北韩外务省副相崔善姬在维也纳举行工作协商会时，有可能确定第二次美北首脑会谈的日期和场所。如果第二次美北首脑会谈得以举行，且北韩国务委员会委员长金正恩同意积极推进无核化进程，《终战宣言》也将得以签署。





为出席联合国大国而正在纽约进行访问的韩国总统文在寅当地时间9月25日在接受美国福克斯电视采访时表示，他与特朗普总统已就签署《终战宣言》达成共识，并强调美国和南北韩领导人对无核化表现出强烈意志，今后将会稳步推进无核化协商中达成协议的事项。特别值得一提的是，我们从美国总统特朗普在本届联合国大会上发表的讲话中可以感觉到特朗普总统对北韩无核化的态度发生了相当的变化。去年9月，美国总统特朗普在联合国大会上发表讲话时表示，如果北韩对同盟国造成威胁，美国将彻底毁灭北韩。但是在今年的联合国大会上，特朗普总统对北韩国务委员会委员长金正恩的勇气和采取的措施表示感谢，并炫耀其在北韩无核化问题上取得的成果。结尾时，特朗普总统虽然表示，在北韩推进无核化以前，仍会对北韩采取制裁措施，但是与过去相比，语气有所缓和，这提高了和平解决北韩核问题的可能性。纽约当地时间9月25日，美国总统特朗普在联合国大会上发表演讲时表示，要以和平的祝福取代战争的恐惧，因此我们期待南北韩能够尽快从战争的阴影中摆脱出来，进而开创和平统一的韩半岛新时代。