2005年南北韩达成协议共同发掘安重根义士遗骸

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每到3月26日抗日独立斗士的象征——安重根义士殉国日这一天，韩国各地都会举行盛大的追悼仪式。

1909年10月26日上午9时许，安重根义士在哈尔滨火车站刺杀日本帝国主义的象征性人物、时任日本枢密院议长伊藤博文后，第二年3月26日在中国旅顺昂首就义。殉国前一天，安重根义士在旅顺监狱会客室对他两个弟弟说，我死后先把我的尸骨埋在哈尔滨公园旁，待国家主权得到恢复后再返葬于祖国。但是，安重根义士的遗骸至今未能返葬于祖国。2005年，南北韩曾就共同发掘安重根义士遗骸达成协议。

解放后，韩国政府和民间团体经常就发掘安重根义士遗憾及其尸骨埋在何处进行讨论，1999年，韩国民间团体在日本找到可推测其尸骨埋在何处的一份资料，并将这份资料提交政府，以在政府支援下进行安重根义士遗骸发掘工作。2005年南北韩举行部长级官员会谈时，韩方拿出那份资料，提议南北韩共同进行安重根义士遗骸发掘工作，并得到北韩方面的同意。因此，2005年成立南北韩共同调查团，2006年在中国大连、旅顺一带展开了调查工作。





一直以来，韩国政府和民间团体为寻找安重根义士的墓地作出不懈努力，但因日本唯恐安重根义士埋葬的地方会成为独立运动家的圣地而偷埋其尸骨，这使得韩国政府和民间团体难以确切掌握安重根义士的尸骨被埋在何处。另一个线索是当时旅顺监狱长的女儿提供的两张照片。这两张照片是1911年在旅顺监狱后方墓园为处决的死刑犯举行超度仪式后照的。因此，南北韩决定在中国旅顺开展共同调查活动。2005年9月15日，南北韩达成协议，成立“安重根义士遗骸共同发掘团”，积极开展遗骸发掘与送还活动。那么，北韩欣然同意与韩方共同发掘安重根义士遗骸的原因何在呢？





北韩非常关心和尊敬抗日运动家和独立运动家。1985年，北韩国家主席金日成派人前往中国旅顺寻找安重根义士遗骸，但是未能找到。因此，韩国提议共同发掘安重根义士遗骸后，北韩欣然同意共同发掘安重根义士的遗骸。





安重根义士出生于北韩黄海道海州。对此，北韩感到极大自豪，并制作关于安重根义士的影片，上世纪70年代和1985年还派人前往中国旅顺寻找安重根义士的遗骸。就这样过了20年后，南北韩成立共同发掘安重根义士遗骸调查团，2006年6月在中国旅顺展开了调查工作。在中方人士一道参与的联合调查中得出的结论是，安重根义士的尸骨可能埋在旅顺监狱西北方的野山上。因此，南北韩共同遗骸发掘团凭借旅顺监狱长女儿提供的照片和当时的地图以及死刑报告等文件进行实地调查，2007年4月在开城进行了工作接触。但是之后因南北韩关系严重恶化，未能共同展开安重根义士遗骸发掘工作。在此情况下，北韩通知韩方可单独进行遗骸发掘工作，且韩国某媒体得知南北韩共同遗骸发掘团推测埋有安重根义士尸骨的那个地方正在挖地基建造公寓楼。因此，韩方发掘团不得不单独前往中国旅顺展开安重根义士遗骸发掘工作。安重根义士遗骸发掘事业本是南北韩和中国一道推进的国际合作项目，但是北韩中途退出，中国疏于发掘地管理，因此韩国急忙着手推进安重根义士遗骸发掘工作。2008年3月26日，在中国政府的协助下，韩方发掘团在旅顺监狱后方海拔90米的元宝山山麓进行了发掘工作。韩方发掘团以29天的时间挖掘4952平米的土地，但是未能找到安重根义士的遗骸。之后，韩国政府于2010年再次计划推进安重根义士遗骸发掘工作，但是中国政府表示，在没有确切依据的情况下难以给予配合与协助，并要求南北韩共同发掘安重根义士的遗骸，从而令相关工作变得不了了之。就这样过了8年后，韩国总统文在寅在2018年光复节庆祝仪式上表示，要与北韩共同进行安重根义士遗骸发掘工作，重新点燃了南北韩共同发掘安重根义士遗骸的火种。过去20多年来，朴善周教授为发掘抗日运动家和独立运动家乃至日本强征劳工的遗骸作出不懈努力，并在此过程中同北韩一道发掘安重根义士遗骸。





南北韩齐心协力，共同发掘抗日先烈的遗骸、传承独立与爱国精神、寻找韩民族的根源，能为韩半岛和平统一奠定坚实的基础。因此，我们期待南北韩再次携手合作，共同推进安重根义士遗骸发掘工作。