DAY6世界巡演加场 全球24个城市共26场演出





应歌迷强烈要求，DAY6世界巡演日前确定加场，再一次显示作为K-POP代表乐队的超高海外人气。

DAY6于今年6月22日在首尔举行了名为“Youth”的演唱会，以此开启了出道以来的首次世界巡回演唱会。首站首尔站便举行了4场，随后依次在蔚山、全州、墨尔本、悉尼、釜山、台北、曼谷等城市开唱，获得当地歌迷热烈反响。从10月6日期，巡演将继续在全球上演，陆续在马尼拉、多伦多、明尼阿波利斯、亚特兰大、菲拉德尔斐亚、洛杉矶、雅加达等城市进行。同时还将与明年挺进欧洲，与当地歌迷共聚。

除了上述既定巡演地区外，日前应歌迷强烈要求，还加开了多场国内外城市的演出。日期最近的国内场为大邱（10.13），海外城市则是圣保罗（11.23）与圣地亚哥（11.26）。

除了巡演外，DAY6于本月8日举行的歌迷会“You Made My Day”也吸引了大约5000名粉丝来到现场捧场。本场歌迷会为DAY6官方粉丝会“My Day”成立后举行的首次正式歌迷会，因此无论从规模还是参与人数上，都达到了历届之最。

本月10日为DAY6出道3周年纪念日，当年DAY6发行了全新的粉丝之歌《Beautiful Feeling》，答谢歌迷一直以来的支持。