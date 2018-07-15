美联储加息 韩国金融当局着手研拟对策

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在美联储加息后，韩国金融当局27日举行宏观经济金融会议研拟相关对策，决定进一步加强外汇市场资金流动情况监控。





美联储再次将利率上调0.25个百分点，韩美利率差距扩大至0.75个百分点。这是2007年7月韩美利率差距扩大至1%之后，11年2个月来的最大差距。美国利率高于韩国将导致韩国国内的外资撤离韩国。引发外资流动的原因大致上有两项：一是金融利率，只要利率高出0.1个百分点，外资就会流向高处。另一个是安全性，外资倾向于向安全的投资处转移。由此可知，在利率出现差距的情况下，外资将最先考虑利率之差和投资的安全性。





相较韩国，美国是更为安全的投资处，投资者喜欢对美国进行投资，即使美国利率比韩国低，投资者也可能会选择美国。但是最近美国一再加息，韩美利率已经出现逆转，且差距越拉越大，不过韩国尚未出现外资急剧撤离的现象。据韩国央行统计，截至今年9月，外国对韩国股票市场的投资资金减少28.1亿美元，但投资债券的资金增加114.7亿美元，在世界金融市场出现动荡之际，韩国债券被认为是安全资产，仍受外资青睐。但这并非意味着韩国绝对安全，如果国际金融市场动荡加大，韩国必将受其影响。韩美利率逆差加大，外资随时都有撤离的可能。目前，韩国央行陷入是否上调利率的矛盾之中。