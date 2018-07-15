驻韩美军司令提名人：撤除非军事区监视哨所归联合国军司令部管辖

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驻韩美军司令提名人罗伯特•艾布拉姆斯在美国参议院听证会上的发言阐明了美军对目前韩半岛情况的立场。他说，南北韩《和平协定》与《停战协定》无关，撤除非军事区监视哨所归联合国军司令部管辖。他还说，中断韩美联合军演将在一定程度上弱化韩美联军的军事准备态势。





艾布拉姆斯有关南北韩拟撤除监视哨所的发言备受瞩目。一般而言，监视哨所（GP）是最前方非军事区（DMZ）的警戒哨站，非军事区原则上是不得驻扎兵力的非武装化地区。根据《军事停战协定》，在非军事区内不得持有自动步枪以上级武器，旨在防止偶发性军事冲突。但是北韩最先在非军事区设立了监视哨所，韩国随后也设立了哨所。监视哨所是用混凝土建造的堡垒，驻扎了约30到40名兵力，所持武器也违反了《军事停战协定》的规定。北韩将驻扎在监视哨所的兵力称为“民警队”，韩国则将驻扎于监视哨所的兵力称为“民政警察”。





今年7月，韩国国防部宣布将示范撤除监视哨所，缓和军事紧张。后来，南北双方在《9.19南北韩军事协议》中就首先示范撤除10个哨所达成协议。驻韩美军司令提名人艾布拉姆斯表明撤除非军事区监视哨所归联合国军司令部管辖，显示其担忧撤除哨所将会弱化对北韩的遏制力。