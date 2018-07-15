2018韩国国际购物观光节盛大开幕 折扣力度2折起

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2018韩国国际购物观光节（KOREA Sale FESTA）于9月28日至10月7日举行，为期10天。今年的国际购物观光节关键词是“选择”和“集中”。与往年长达一个月的庆典时间不同，今年的购物观光节只有10天，而与之相对应的是令人惊艳的打折力度。这也表明这一大型活动完成了从综合型庆典到购物型庆典的转变。





为给本次国际购物观光节助阵，参与企业纷纷拿出足以令消费者感到惊喜的折扣，其中最具代表性的有三星电子烘干机（8折）、LG电子OLED电视（7.5折）、红外线烧烤炉嘉易烤（7折）、现代利百特GRANDIOSO四人沙发（7.4折）、长寿玉石床（6.5折）等。现代百货阿迪达斯、耐克、韩森等400多个品牌大促，折扣最低2折起。





韩国国际购物观光节作为一个购物观光体验节备受瞩目，始于2015年。虽然此前也有韩国版黑色星期五、韩国购物季等购物观光庆典活动，但受2015年中东呼吸综合征恐慌影响，内需一蹶不振，为改变这一局面，有关部门策划了韩国国际购物观光节，不仅吸引外国游客参与，还将优惠扩大至国内消费者。





此前有意见认为，包括国际购物观光节在内的这类庆典主要参与者为流通业界，而非制造企业，存在某种程度的局限性。同时，由政府主导虽有长处，但也存在不少问题。今年的国际购物观光节将主题集中于购物方面，也是在这些质疑下的一个改善。以往的购物节在提振内需方面颇有成效，今年预计将会有更多收获。据悉，从明年开始，政府将不再直接参与这一庆典的举办，大韩商工会议所流通物流振兴院等能够起到政府和民间桥梁作用的机构将被委以重任。