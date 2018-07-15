美国将北韩归还遗骸中的64具韩军遗骸移交韩国

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北韩向美国归还的6.25韩战阵亡者遗骸中的64具韩军遗骸终于回归故土，阵亡者遗骸搜寻与发掘事业也再次受到瞩目。





6.25韩战期间的失踪者包括13万余名韩军及8000余名美军。这里的“失踪者”指的是遗骸未能被安置的阵亡战士，他们的遗骸大部分遗留在北韩及非军事区内。美国国防部称，目前仍有5300多具美军遗骸遗留在北韩境内。





美军遗骸归还历史可追溯到战争结束后的1954年。当时，北韩根据与美国达成的协议，向美国归还了2000余具美军遗骸，之后遗骸归还一度中断。1988年12月双方重启谈判后，北韩又归还了部分遗骸。1993年美北签署美军遗骸相关协议后，直到1995年，北韩归还了208具单独发掘的美军遗骸。1996年起，美北开始共同进行遗骸搜寻与发掘工作，直到2005年，又有229具美军遗骸回到故土。随后，由于北核及导弹问题，美北关系迅速恶化，归还美军遗骸的工作陷入停滞。今年6月12日，美北在新加坡举行的首脑会谈中再次达成协议，7月27日，北韩根据协议向美国归还了55具遗骸。





相比之下，韩国对6.25阵亡战士遗骸的发掘、安置工作起步较晚。2000年4月，为纪念6.25韩战爆发50周年，陆军本部成立相关组织，开始了政府层面的有关工作。2007年，国防部遗骸发掘鉴别事业团正式成立，遗骸发掘工作得以全面、系统地展开。目前，韩国已向中国送还了500余具阵亡军人遗骸。另外，越战参战韩军的遗骸发掘和归还工作也在大力推进中。2010年，韩国政府开发投入6.25阵亡战士综合信息系统，提取失踪者亲属DNA建立数据库，使得遗骸身份识别更为简易。截至2017年，遗骸发掘鉴别事业团已在全国境内发掘出11000余具遗骸，其中包括韩军9891具，美军等联合国军17具，北韩军723具以及中国军人592具。