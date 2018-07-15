文在寅出席联大活动 与特朗普举行首脑会谈

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韩国总统文在寅26日结束访美行程。其间，他通过与美国总统特朗普举行首脑会谈，在联合国大会发表主旨演讲等，将北韩与美国的无核化谈判与构建半岛和平机制再度引入正轨。随着未来北韩与美国协商的快速进行，第2次美北首脑会谈也将举行，韩半岛局势将发生巨变。





文在寅于本月18日至20日在平壤与北韩国务委员会委员长金正恩举行会谈，随即启程前往美国，并与特朗普会晤，为陷入胶着的美北谈判牵线搭桥。文在寅访美的首要课题是促成美北首脑会谈，因此外界对南北韩首脑会谈中金正恩提出的所谓“Plus Alpha”即其他附加内容表示关注。在韩美首脑会谈中，文在寅向特朗普转达了金正恩委员长的无核化意志，而金正恩的这种信息可视作“保证”，致力于打开美北谈判陷入胶着的局面。对此，特朗普回应称，将很快与金正恩举行第2次首脑会谈。有评价认为，文在寅的努力取得了喜人成果。但本次文在寅并未提及北韩当前的弃核方案以及美国根据北韩无核化动向采取的相应措施等与“Plus Alpha”相关的详细内容和计划，因此也有部分声音认为，文在寅本次访美并未取得预期效果。另外，文在寅还在联大发表演讲，以获得国际社会的支持。文在寅在联大演讲中指出，现在是国际社会对北韩的选择和努力给予响应的时刻，应让北韩国务委员会委员长金正恩确信其做出的无核化决断是正确的，由此可将北韩引向永久的和平道路。文在寅还强调“迫切需要结束战争”，他指出，《终战宣言》是国际社会的关注话题。文在寅25日接受美国福克斯新闻频道采访时强调，南北韩与美国已基本就尽早发表《终战宣言》达成共识，年内可能实现该目标。《终战宣言》是文在寅设定的无核化路线图的一个阶段，力促年内实现。他本次在联大舞台上公开讨论相关问题，取得了确保国际社会支持的巨大成果。同时，文在寅也未忘记强调韩美同盟的重要性。他在美国外交协会演讲中强调，半岛和平的最稳定基石便是韩美同盟，未来即使签订和平协定，实现半岛统一，韩美同盟依然稳固。





总体来说，继平壤南北韩首脑会谈后，文在寅访美和在联合国开展外交，在实现半岛无核化和构建永久和平机制层面取得了巨大进展，至此，半岛无核化进程回到正轨。受益于此，美国国务卿蓬佩奥决定再度访问北韩，北韩与美国首脑会谈指日可待。分析认为，美国将于11月6日举行中期选举，特朗普与金正恩或在选举前会晤。