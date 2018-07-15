美联储再加息 或给韩国经济带来负面影响

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韩国时间27日清晨，美联储召开联邦公开市场委员会（FOMC）会议，决定上调基准利率至2.0%~2.25%，上调0.25个百分点。这是美联储今年第三次加息，相较目前韩国1.5%的基准利率，美国的基准利率最高高出0.75个百分点。业界认为，长此以往将给韩国经济带来负面影响。





据悉，在本次会议中，全体人员同意加息。同时，16位官员中，有12位认为12月将再次加息。此前，美联储今年6月加息，并表示年内还将有两次加息。截至目前，美联储并未调整加息次数，计划2019年加息3次，2020年加息1次。目前，韩美利差已创2007年7月以来最大值，若美联储12月加息，韩国银行（央行）维持现行基准利率不变，两国利差将创历史新高。随着美联储表示明年将持续加息，双方利差将持续拉大。





虽然此前美国基准利率低于韩国，但对投资者而言，美国市场较韩国更为安全，因此本就倾向于对美投资，若韩美利差缩小或发生逆转，外资很可能大举撤出韩国。但今年3月两国利率出现逆转后，并未出现明显的外资撤离韩国现象，这说明韩国金融体系趋于稳健。但美联储加息可能引发新兴国家不安，这可能会成为加重韩国经济负担的因素。因此，韩国央行的压力也愈发加大。据韩国银行发布的数据，截至9月，外国投资者购买股票资金减少28.1亿美元，债券投资增加114.7亿美元，证券投资增加86亿美元，这说明韩国对外健全性良好。另外，70%的外国投资为中长期投资资金。分析认为，外资短期内不会大量撤离韩国。但若部分新兴国家无法延长外债偿还期限，将导致资本快速外流，引发不稳定因素，韩国也很可能受此影响。在此情况下，若国内外利差过大，可扩大这种负面影响。





至此，韩国央行再度加息已成不争事实，关键在于何时加息。分析认为，若韩国银行在经济低迷之时加息，将导致经济主体进一步萎缩，因此10月加息的可能性不大。若加息时期推迟至11月，韩国经济依然未现好转迹象，则将进一步阻碍央行的加息步伐。