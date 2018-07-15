韩美签署FTA修订案

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韩国总统文在寅与美国总统特朗普24日举行首脑会谈，会谈后，文在寅与特朗普分别委派韩国通商交涉本部长金铉宗和美国贸易代表办公室（USTR）代表罗伯特•莱特希泽共同签署了韩美自由贸易协定（FTA）修订案。





韩美FTA修订案的主要内容包括，将原定于2021年1月1日到期的韩国皮卡出口关税（25%）期限延长至2041年1月1日。同时，放宽汽车安全及环境标准，将符合美国汽车安全标准视为符合韩国安全标准，将美国汽车每年向韩国出口的配额由2.5万辆增至5万辆。对于韩方要求改善的投资者-国家争端解决机制（ISDS）问题，双方商定新增防止滥用投资者诉讼、保障政府行使正当政策权限等内容。相反，韩国没有接受进一步开放农畜产品市场等要求。





对此，韩国政府评价称，此次韩美FTA修改谈判在保持双方FTA基本框架的同时迅速达成协议，消除了谈判陷入长期化可能带来的不确定性。金铉宗也表示，有部分声音认为签订修订案前，是否应消除美国232调查措施的不稳定因素，但从增进国家利益的角度出发，决定签署FTA修订案。金铉宗说，全球主要国家陷入美国掀起的贸易纠纷之中。在此情况下，美方首先与韩国签署FTA修订案，从这点考虑，具有重大意义。另外，韩美双方就2019年1月前完成修订案相关程序达成一致。金铉宗表示，将于10月向国会提交批准动议案。对若批准动议案未获国会通过，导致修订案延期生效，引发两国摩擦问题，金铉宗表示，韩美将通过协商寻找对策。而特朗普对韩美签署FTA修订案评价称，这在双方经贸领域具有历史性的里程碑意义，两国在贸易合作领域发挥了带头作用。





至此，业界对韩国先于其他主要国家免遭美国贸易压力期待值大增。但也有声音担忧，韩美签署FTA修订案并不会令韩国完全摆脱贸易摩擦上的负面影响。即使两国有FTA在先，就像钢铁关税配额一样，未来美国恐在汽车领域向韩国施压。