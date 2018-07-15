愿做雨伞陪你跨越坎坷-在韩外国人保险

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李英华(ING保险生活设计师)





韩中建交26年，来韩发展的外国人越来越多，如何保障自己的身体和财产的安全呢？有请保险设计师李英华为我们介绍有关在韩外国人的保险信息。





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南： 请你先自我介绍一下？

李：我是来自中国吉林省的李英华，目前在韩国ING保险公司做保险设计师。ING保险公司以前是荷兰的一家历史悠久的保险公司，现在已经被韩国公司所掌管。

南：外国人在韩国能加入哪些保险？大概价钱多少？

李：如果外国人是工作的，那么公司会为员工加入所谓“四大保险”就是社保，这其中就有医疗、人寿等方面的保险。当然你要是觉得不够，那么自己还可以通过我们这些保险设计师加入个人保险。价钱依据保险内容而不同。





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南：外国人小朋友是不是也可以加入医疗保险教育保险呢？

李：一般情况下，父母在加入保险的时候可以顺带加上孩子的名字，对于未成年（20岁）的孩子，只要再加一点点保险金，孩子就可以享受保险的服务了。

南：有没有中国人专用的保险和留学生专用保险呢

李：一旦加入了保险，外国人跟韩国人享受同样待遇。至于留学生，学校会帮助他们跟保险公司联手加入保险。所以这需要询问校方便可。

南：外国人可不可以加入养老金（年金）保险呢？如果回国了怎么交或领取保险金呢？

李：外国人当然可以加入保险。他们回国也可以继续通过银行继续付保险金，到时候同样通过银行领取即可。不过因为是跨国业务，肯定有汇率和手续费的支出。