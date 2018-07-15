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秋季是吃葡萄的好时机，您经常吃葡萄吗？吃葡萄有什么好处呢？葡萄又该如何保存呢？

葡萄的功效:

1、预防心脑血管病。葡萄能很好地阻止血栓形成，并且能降低人体血清胆固醇水平，降低血小板的凝聚力，对预防心脑血管病有一定作用。葡萄还是一种能补血的食材，平时多吃一些可以补益气血，能缓解面色萎黄气血不足，也能降低贫血的发病率。

2、让大脑兴奋。葡萄中的葡萄糖、有机酸、氨基酸、维生素对大脑神经有兴奋作用，经常食用对缓解神经衰弱和过度疲劳也有益处。葡萄是一种含糖量特别高的水果，而且它含有的葡萄糖易于人体吸收和利用。人体吸收丰富的葡萄糖以后，可以促进身体新陈代谢，也能快速转化成能量能促进体力恢复，快速缓解疲劳。

3、祛痰。长期吸烟者可多吃葡萄。葡萄既可帮助肺部细胞排毒，又具有祛痰作用，可缓解吸烟引起的呼吸道发炎、痒痛等症状。

4、抗衰老。 将葡萄皮和葡萄籽一起食用，有益于局部缺血性心脏病和动脉粥样硬化性心脏病患者的健康。葡萄表皮颜色越黑，含黄酮类物质越多，对保护心脏作用更好。葡萄中含的类黄酮是一种强力抗氧化剂，可抗衰老。

5.预防神经衰弱。葡萄中含有多种对人体有益的微量元素，其中磷、钾以及镁等物质的含量都特别高，这些物质可以直接作用于人类有神经系统，能滋养神经元，提高神经系统功能，对神经衰弱失眠多梦以及体倦无力等症都有很好的缓解作用。

6.排毒防癌。平时多吃一些葡萄能排毒防癌，葡萄中含有的果酸能提高肠胃消化功能，也能维持肠道菌群平衡，而它含有的纤维素和酒石酸等物质则能加快身体中垃圾与毒素的代谢，能减少有害物质在肠道中的停留时间，经常食用不但能排毒还能预防肠癌发生。

再来说说如何保存葡萄。我们都知道，葡萄好吃但不易保存，总是搁不了几天就会坏，还有小飞虫，如何解决这令人头疼的问题呢?买回的葡萄用纸包好，可以吸收一些渗出汁液，延长保存期限，废旧报纸什么的就可以了，然后放在冰箱贮存。注意不要使用塑料袋，会使葡萄表面结霜，从而引起腐烂。葡萄要吃的时候才洗，先洗了之后容易坏掉。另外，有很多朋友买来新鲜的葡萄就迫不及待要把它的枝头去掉，这样虽然为你的清洗提供了方便，但同时也为吸引小虫子提供了方便。因为去蒂后，会导致葡萄裸露在空气中，不但吸引小虫，还会加快氧化。此外，不要用水泡着吃。当你用水冲洗时，水中存在很多空气泡，如果把葡萄浸入水里时间长了更加容易变质。





（文中窍门来自张艳秋听友）