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韩国《宪法》保障宗教自由，因此佛教、基督教、儒教、萨满教、伊斯兰教、甑山教、大倧教、大巡真理会、圣德教等各种宗教在韩国和谐共存，其中佛教、基督教、儒教等很多宗教在古代先后传入韩半岛，天道教、圆佛教、大巡真理会、甑山教等是本土的宗教。





据2015年人口普查统计资料显示，有宗教信仰的人有2155万人，在15岁以上4900万人口中，占比42%。当今在韩国，从国外传入的宗教占有举足轻重的地位。有宗教信仰的人中，信奉基督教（新教）的人最多，有960万人，其次是佛教（762万人）,天主教排在第三位（389万人），它们是韩国的三大宗教。其他宗教的信徒都在少数，韩国本土宗教圆佛教与天道教的信徒分别是8万4千人与6万5千人。





韩国人信仰宗教有着悠久的历史，从上古时代的原始民间信仰，人们就开始相信天上有上帝的存在。进入古代受到佛教、儒教文化的熏陶，对韩国文化造成巨大的影响。韩国的历史遗迹、文物也能证实这一点，韩国的历史遗迹与文物中，一半以上与佛教、儒教有关。





佛教于公元4世纪末（372年）传入韩半岛，统一新罗与高丽时代将佛教作为国教加以推广。到了14世纪，佛教成为大众宗教。如今在全国各地依然有数万座寺庙，这些寺庙都坐落于山中的风水宝地。





朝鲜王朝以儒教为国教。时至如今，儒教在韩国不仅是一门宗教，更是一种伦理道德纲领。儒教尤为强调忠孝的美德，重视祭拜祖先。儒教深信已故祖先的灵魂依然存在，保佑后代子孙，因而形成一种传统，选择风水宝地安葬祖先的遗骸。但是随着埋葬空间的极度缺乏，如今这种传统正在逐渐消失，被火葬所取代。





天主教传入韩半岛只有200多年的历史，初期，因传教士与信徒受到朝廷的迫害而迅速传播到广大老百姓当中。韩国的天主教在殉道者的滋养下成长，而且有很多天主教圣人，受到梵蒂冈的重视。





基督教是在朝鲜王朝后期由美国传教士以办学校、医院为名传入韩国的。在韩国，基督教创办的学校与医院很多。