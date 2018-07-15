南北韩1日起清除JSA和DMZ地雷

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根据南北韩在平壤首脑会谈中签署的军事领域协议，双方从10月1日起在板门店共同警备区（JSA）和铁原非军事区（DMZ）箭头山开展扫雷工作。





双方在共同警备区内开展扫雷工作是共同警备区非武装化的第一个阶段。双方在共同警备区周边的草丛和监视塔周边展开地雷探测和扫雷工作。据悉，这里埋有地雷的可能性较低。





根据南北韩军事领域协议，双方将在各自的地区开展为期20天的扫雷工作。扫雷工作启动后，南北韩和联合国军司令部还将启动三边协商机制，就板门店解除武装后的勤务规则、恢复联合警备态势等方案进行讨论。





共同警备区此前没有军事分界线标识，且可在这一地区内自由往来南北韩。但1976年发生北韩军斧头暴行事件后，情况发生了变化。该地区设置了军事分界线的标识门槛，且当时混在一起的警备哨所也被一分为二，并禁止相互对话。目前，南北韩军士兵进行手枪武装。





在铁原非军事区箭头山开展扫雷工作也是为发掘6.25战争阵亡者遗骸而提前采取的措施之一。韩军和联合国军在1953年6月29日和7月11日在该地区抵御中共军攻击。据推算，有200多具韩军遗骸和300多具美法等联合国军遗骸埋在箭头山。此外，北韩军和中共军阵亡者遗骸也可能埋在该地区。箭头山的扫雷工作将持续至11月30日。与此同时，南北韩还将联合建设道路，以顺利开展遗骸发掘工作。南北韩联合遗骸发掘工作预定于明年4月启动。