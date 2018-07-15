印度尼西亚发生强震 已致至少800人死亡、1名韩国公民失踪

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当地时间9月28日下午，印度尼西亚苏拉威西岛发生7.5级强震并引发海啸，受灾规模正持续扩大。





遭受海啸袭击的帕卢市位于狭窄并较长的海湾深处，该海湾宽度仅为2公里，长度达10公里，有分析认为，海啸伴随的海水聚集在狭窄的空间内，导致破坏力进一步加大。据悉，部分地区海啸巨浪最高达6米。





印度尼西亚由1.7万个岛屿组成，位于俗称为“火环 (Ring of Fire)”的环太平洋地震带，这是印度尼西亚频繁发生地震的原因。但印度尼西亚此次地震还引发海啸，对此，不少专家也觉得有些不可思议，这是因为苏拉威西岛位于走滑断层 (Strike slip)，走滑断层发生海啸极为罕见。海啸一般发生在俯冲带（subduction zone），在俯冲带发生地震时，海水垂直移动，并在此过程中引发海啸，2004年和2011年分别在印度尼西亚苏门答腊和日本东北部发生的海啸就是典型的例子。有观点认为，因地震带来的海内山崩是引发此次海啸的原因。还有观点认为，因地震而破裂的部分位于能垂直移动的地点可能是引发此次海啸的原因。但这些观点均为猜测，具体原因还有待进一步查明。





今年8月，印度尼西亚龙目岛也曾发生多起地震，造成500多人死亡。龙目岛是不少外国游客的旅游胜地。