DREAMCATCHER发行新专辑 “噩梦系列”第3篇开启

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DREAMCATCHER日前发行第3张迷你专辑《Alone In The CITY》回归歌坛。新专辑收录歌曲普遍更具大众性，DREAMCATCHER也寄希望于新专辑，获得更多国内粉丝。

DREAMCATCHER曾于5月10日发行专辑《噩梦·Escape the ERA》，并以主打歌《YOU AND I》积极展开活动。随后还前往南美地区举行巡演，巡演结束回国后，便马不停蹄地投入到新专辑的制作中。时隔4个月超速回归，成员自信满满表示：“新专辑准备时日虽短，但完成度很高！”

DREAMCATCHER通过新专辑为大家展现全新的“噩梦”主题。上一张专辑以逃脱“Antique（古代）”为主线，而新专辑则讲述了直面现代噩梦的故事，主题为“压力”。将来自家庭、入学、求职、职场生活等的压力通过歌曲表现出来，已达到为听者解压的目的。由于内容更贴近现实生活，因此DREAMCATCHER也期待能为大众带去共鸣。

主打歌《WHAT》依旧为DREAMCATCHER出道以来的主打曲风——金属摇滚。成员们表示：“从出道以来我们一直主打金属摇滚。这种曲风和我们的特色以及强烈的舞蹈都很搭。我们今后也会更加强调我们的这一特色。”

DREAMCATCHER此前的南美巡演反响十分热烈，但在国内，DREAMCATCHER的人气似乎还需再上一层楼。对此成员坦言：“目前为止还没能进入榜单。虽然每张专辑都在进步，但毕竟还没能达成大众都能看得见的成果”，并许下小心愿称：“希望新专辑歌曲能够进入排行榜”。