防弹少年团成为韩国首个在联合国大会发表演讲的歌手

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防弹少年团在日前举行的联合国大会中发表演讲，向年轻一代传递正能量。防弹少年团也成为首个在联大发表演讲的韩国歌手。

防弹少年团美国时间9月24日出席了在联合国总部托管理事会会议室举行的联合国儿童基金会青年主题“Generation Unlimited”发表活动。“Generation Unlimited”是由联合国秘书长主导发起的“UN Youth 2030战略”中的内容之一，旨在呼吁各国努力扩大对10-24岁青少年及青年人群的投资，为他们创造更多机会。韩国总统文在寅夫人金正淑女士、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、世界银行行长金墉等出席活动。

防弹少年团此次是以演讲者的身份受邀参加大会，当天，防弹少年团全员登上演讲台，由队长RM作为代表，用英文发表了7分钟左右的演讲。演讲中，RM将自己作为韩国青年中普通的一员、防弹少年团的队长的经历和所感所悟与全世界青年进行分享。

会议开始前，文在寅总统夫人金正淑女士向防弹少年团取得“Billboard 200”冠军表示祝贺。

防弹少年团与联合国儿童基金去年11月共同合作“LOVE MYSELF”公益活动，该活动主旨为“真正的爱是从爱自己开始”，并积极宣传联合国儿童基金会杜绝儿童、青少年暴力公益活动。