Oh My Girl努力获回报 新专辑获好评、演唱会售罄

Oh My Girl日前发行了全新专辑《Remember Me》回归歌坛。犀利的目光、全黑色时尚,成员通过新专辑同名主打歌《Remember Me》,向歌迷展现了全新形象。

一直以来有着“Concept精灵”之称的Oh My Girl此次也在为大众展现全新魅力的同时,不忘对音乐的执着。成员虽然一直保持少女形象,但每张专辑都有全新尝试,在点滴变化的过程中,也获得了更多不同年龄层歌迷的喜爱。因此,Oh My Girl每次的新作品,都会获得更多关注和更好的成绩。

以“少女的庭园”为主打风格的上一张专辑主打歌《秘密庭园》成功进入了各家榜单的上游位置,这也成为Oh My Girl演艺路程中的一个重要的里程碑。而此次回归前,Oh My Girl并未有过多宣传和预告,因此让歌迷十分惊喜。主打歌《Remember Me》在各打歌节目中的成绩也十分抢眼,让歌迷看到了每一位成员舞台背后的努力。

Oh My Girl目前已经拥有相当数目的忠实粉丝。10月初举行的单独演唱会“2018秋日童话”开售1分钟后便已售罄,再次证明Oh My Girl已经跻身于一线女团的行列。