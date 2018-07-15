Apink日本粉丝会座无虚席 亚洲巡演继续上演

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Apink 9月21日在日本东京举行了名为“ONE & SIX”的歌迷会，现场2500多个坐位座无虚席，获得当地歌迷热情捧场。

Apink自2014年在日本出道以来，一直深受当地歌迷喜爱，期间相继举行的“PINK SEASON”、“PINK SUMMER”、“VALENTINE WITH U”、“PINK DAY WITH U”等日本演唱会都获得了圆满成功，因此，此次歌迷会在举行之前，就已经让日本歌迷兴奋不已。

歌迷会开始之前便能感受到日本歌迷的热情，不仅到处都能听到Apink的名字，明星周边商品更是被歌迷一扫而空。

歌迷会以热门歌曲《1点都没有》和第7张迷你专辑收录歌曲《ALRIGHT》开场。之后的时间里，不仅有音乐表演，成员也在聊天环节，与现场歌迷分享了出道7年来的点点滴滴以及今后的演艺计划。在当天的歌迷会中，还安排了游戏环节，让歌迷能和偶像更加近距离的亲密互动。

日本歌迷会结束后，Apink也在第一时间向日本歌迷表达了谢意，成员表示：“和日本歌迷共同举办的歌迷会ONE & SIX！Apink因为有各位的爱而度过了幸福的一天。真的非常感谢大家。爱你们！”

日本歌迷会结束后，Apink将继续消化“2018 Apink亚洲巡演”的日程。