先艺就退出娱乐圈误报道歉 亲自回应怀三胎、复出传闻

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前Wonder Girls成员先艺日前通过个人Instagram就早前引发误会的言论，以及回归演艺事业、怀上第3胎等一系列传闻做出回应。

先艺表示，在“退出演艺圈”事件上，最大的问题是当年报道自己“无心回归演艺圈”的文章。她说：“当时看到并非事实的报到时，虽然心情不太好，但也没有采取行动。现在看来，这已经成为了最大的争议，所以我决定亲口向大家作出解释。”

先艺解释称：“我当时所提到的‘空虚’指的是虽然多年来的梦想成真了，但和我想象中的幸福感并不一样。但当时的报道写成了我的空虚来自Wonder Girls，我再也不想回归了。Wonder Girls时期对我来说是最宝贵的经历，也是我最要感谢的经历、永不会回忘记的经历，希望大家不要继续误会下去。”

另外，近来先艺与某经纪公司签下合约，但随后传出的怀孕消息，又让回归变得不透明，就此先艺表示：“公司是在了解我怀孕以及所有事情的情况下签约的，也同意和我一步一步地计划今后的演艺事业。”

关于何时回归的问题，先艺并未给出明确时间，但强调称：“在合适的时候，带着好音乐回到大家身边，是自己的小小的愿望。”

最后，先艺也将内心最深处的想法表白称：“对我失望的人、现在在评论里骂我的人，最想从我这里听到的话应该就是‘对不起’，我也郑重地在此向大家道歉。”并表示今后会寻找真正的幸福。

先艺与2013年暂停Wonder Girls团队活动，与加拿大韩侨结婚，并与2015年宣布正式退出Wonder Girls。