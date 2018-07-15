



生日：1966年9月12日

身高：180cm

体重：75kg





郑寅基是韩国非常高产的一位“甘草型”演员，在多部作品中担任配角，经常饰演普通家庭里的女主角父亲等角色，例如在《秘密花园》、《清潭洞爱丽丝》、《看见味道的少女》、《华丽的诱惑》、《记得-儿子的战争》等作品中出演女主角的父亲。另外，因其出演的角色经常在剧中死亡，又被誉为是“角色死亡战队”的一分子。郑寅基曾经主演过《违法停车》、《决定性的一刻》、《记录考试》等短片，并在Mise-en-Scène短片电影节上获奖，同时得到了该电影节名誉评委特别奖。





代表作：

2018年 连续剧《过来抱抱我》

2018年 连续剧《推理的女王2》

2018年 电影《HERSTORY》

2017年 连续剧《河伯的新娘2017》

2017年 连续剧《医院船》

2017年 电影《1987》

2017年 电影《THE KING》

2017年 连续剧《举重妖精金福珠》

2016年 电影《潘多拉》

2016年 电影《鬼乡》

2015年 连续剧《华丽的诱惑》

2015年 连续剧《Who Are You：学校2015》

2015年 连续剧《看见味道的少女》

2014年 连续剧《匹诺曹》