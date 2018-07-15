人生的“三分之一”——韩国“3boon1”公司

ⓒ 3boon1

韩国企业通过创新理念给全球经济带来变化。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“3boon1”公司，这是一家非常有前途的创业公司，公司仅仅成立一年后，其销售额就达到900万美元，让我们与公司负责人全周勋（音译：전주훈）先生一道，聊一聊他们公司。





全周勋先生曾在首尔国立大学学习微生物学。毕业后，他在大宇国际工作。后来，他创建了一个房屋清洁平台应用程序，因为他看到了平台业务的潜力，但管理相当复杂，盈利模式也不是很清晰。工作两年后，他放弃了自己的创业项目。在患有失眠症的同时，他感受到了床垫的重要性，所以他大部分时间都在床垫工厂学习床垫技术。2017年1月1日，他设立了韩国“3boon1”公司，意为“三分之一”。这个公司名字包含了他改善睡眠的希望和决心，三分之一意味着一天的三分之一，也是一个人一生的三分之一。





ⓒ 3boon1

市面上基本上有三种类型的床垫可供选择：弹簧、乳胶和泡沫。内置弹簧的床垫在韩国很流行，而欧洲和美国越来越多的人使用泡沫床垫。这种床垫由聚氨酯制成，泡沫床垫均匀分布体重，无论身体的位置如何，都能稳定地支撑用户身体，帮助他们深度睡眠。但缺点是聚氨酯有一定的气味，韩国“3boon1”公司用热量来解决这个问题。公司开发的一种名为“Cool”的特殊泡沫放在第一层实现透气功能。此外，公司使用独特的热处理方法，而不是工业粘合剂，将不同的材料连在一起。因此，公司获得了“CertiPUR标签”，这是欧洲使用的生态标签之一，这个标签适用于环保产品系列中使用安全材料的商品。韩国“3boon1”公司在发布最终产品之前已经生产了大约1000种测试产品。





在经过多次不同材料组合的消费者测试后，韩国“3boon1”公司终于在去年7月发布了一款床垫，其中有5种不同的记忆泡沫类型。第一层泡沫提供良好的透气功能，第二层硬泡沫用于防止床垫下垂，第三层泡沫有助于支撑身体的自然曲线，而最柔软的泡沫则放置在第四层上。值得一提的是，公司在材料、制造工艺和销售方法方面与现有的床垫生产商不同。





ⓒ 3boon1

韩国“3boon1”公司简化了分销层级，在线销售产品并在社交网站上推广。当顾客打开包装盒时，压缩的床垫会自然地展开。因此，工人不需要到房间里安装床垫。通过这种有效的方法，公司可以将运输成本压缩10%。基于生产和销售方面的创新，韩国“3boon1”公司以相当于高端产品价格三分之一的价格销售其产品，获得了用户的一致好评。现在，它正在开发其他产品，包括枕头和床架，专为泡沫床垫量身定制。韩国“3boon1”公司在很短的时间内改变了韩国床垫行业的格局，未来将不断创新，为韩国床垫产业带来更大的变化。