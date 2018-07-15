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南北韩关系迎来一股春风，为双边经济合作带来了希望。今年迄今为止已经举行了三次南北韩首脑峰会，上个月韩国总统文在寅成功访问北韩。在一系列备受瞩目的峰会之后，人们对南北经济合作的期望很高。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊韩国总统文在寅和北韩领导人金正恩在平壤峰会期间在经济领域达成的共识。





当然，《平壤共同宣言》涵盖了军事和无核化问题，但它也包含有关南北之间潜在经济项目的内容。其中，最关键的是基础设施建设，包括铁路和公路，恢复开城工业园区和北韩金刚山旅游的联合运营。双方将讨论在西海岸建立一个经济特区，并在北韩东海岸建立一个旅游区，这个项目的建设运营首当其冲的是连接跨境铁路和公路。





9月20日发布的《平壤共同宣言》显示了两位领导人对经济合作的坚定承诺。文在寅和金正恩再次就4月首次峰会期间商定的跨境铁路和跨境公路现代化改造问题交换了意见，同时还承诺如果条件成熟，将重启开城工业园区和金刚山旅游项目。尽管有一些前提条件，但这也是两国领导人正式宣布将重启这两个被暂停的项目。南北韩也可以在半岛的西部和东部开展大规模的经济项目。首先，南北韩双方将致力于贯通跨境铁路和公路，因为这个项目不受国际制裁，不涉及北韩的合资企业，重新连接南北韩铁路预计将是连接分裂半岛“经济命脉”的第一步。





韩国将首先在东部铁路和西部的公路上开展工作，更具体地说，是连接东海线铁路和西侧京义线公路。连接南北韩的跨境公路不到12公里，如果可能的话，韩国可以先在自己境内进行，然后再继续向北推进。韩国预计将为连接东海线铁路与京义线公路分别耗资20亿美元和4.6亿美元。





首尔和平壤同意今年举行奠基仪式，以连接沿东西海岸的铁路和公路。如果未来对北韩的国际制裁进一步缓解，允许韩国雇佣北韩劳工并与北韩进行金融交易，那么开城工业园区项目和金刚山旅游项目将可以重启。未来，双方有望合作开发一个特殊的经济区，在西部开发一个工业园区，在东部开发一个特殊的旅游区。如果北韩和美国之间的关系得到进一步改善，禁止向北韩出口战略物资的国际制裁得到缓解，那么南北韩之间的经济合作将进一步扩大。





一些韩国公司有与北韩合作开展项目的经验。2000年，南北韩首次举行峰会之时，当时三星集团会长李健熙计划打造一个专注于北韩电子产业的工业园区。截至2010年，公司制定了各种投资计划，包括与彩色电视机和手机相关的投资计划。2009年，LG集团实际上以委托加工的形式生产电视机。电信和移动电话运营商LG Uplus还表示，将重点关注对北韩的潜在投资者。在铁路和公路发展之后将建设电信和电力网络，不仅LG Uplus，包括SK电讯在内的其他韩国电信公司也密切关注北韩动态，正在讨论相关网络的建立，甚至包括打造一个智慧城市的计划。





包括三星电子副会长李在镕（音译：이재용）和SK集团会长崔泰源（音译：최태원）在内的韩国四大公司领导人上个月陪同文在寅总统访问平壤。在访问北韩之后，各公司领导人表示，有可能与北韩进行经济合作。与北韩开展业务的现代集团正在为北韩电力和电信设施设计蓝图，此外还包括金刚山旅游项目。与此同时，包括POSCO在内的韩国钢铁制造商正考虑在北韩开发资源和投资相关设施的可能性，特别是韩国公司拥有先进的信息和通信技术，将能够在南北关系改善时实现新的增长引擎，北韩领导人金正恩也表示，希望将北韩发展成为科技强国。





在未来5年内，南北韩经济合作预计将创造13万个就业岗位，韩国的国内生产总值将增长0.81个百分点。特别是开城工业园区，预计在未来30年内将产生超过160万亿韩元的经济效应。虽然韩国正在努力解决低生育率和劳动年龄人口大幅萎缩问题，但北韩仍然可以提供低劳动力成本的工人。韩国可以通过连接南北韩铁路和公路来寻求新的增长引擎，预计这将对跨境经济交流产生重大的协同效应。





南北韩在推动经济合作的同时，可以共同实现新的跨越。由于需求和投资低迷，生育率下降和人口老龄化加速，韩国经济陷入低增长状态，但与北韩的经济合作可能会振兴韩国经济，同时北韩也可以获得自身经济发展所需要的资本和技术，双方经济交流将打开整个半岛8000万人口的市场。此外，将北韩劳动力资源与韩国资本和技术相结合，可以进一步推动制造业和信息通信业的发展。但只有在对北韩的国际制裁得到缓解或解除之后，所有这些愿景才有可能实现。以美国为首的国际社会认为，无核化措施比南北韩经济项目更重要。文在寅总统强调了北韩在实现无核化方面的努力，在9月26日联合国大会的主题演讲中呼吁国际社会支持南北韩之间的经济合作。目前，美国和北韩之间的无核化谈判似乎正在迅速推进，谈判进展将决定南北韩经济合作的未来。