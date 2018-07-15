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改良版韩服

从几年前开始，首尔街头就出现了款式时尚的“改良韩服”，这些韩服不但有各种精美的装饰，款式也多种多样。值得一提的是，它们同为了方便平常穿戴而进行改造的“生活版韩服”又不一样。对于这种新形式的韩服，几年来人们都持有不同的意见。有人认为这种改良版韩服并不算韩服，它扰乱了韩服本身的正统性，而也有人认为改良版韩服很漂亮且符合潮流。而近日，首尔的钟路区把这个问题推向了风口浪尖，原本古宫穿着韩服是可以免费入场的，而钟路区却要把这种“改良韩服”排除在外，连一些餐饮店的“身着韩服者优惠”也将被取消。为此，钟路区政府特意邀请了文物厅、文化部的相关人士以及韩服出租公司老板及韩服专家举行了一次约有200余人参加的讨论会。在讨论会中，支持改良版韩服的多为年轻人，他们认为这对韩服的流行有益，韩服出租公司也支持这种观点。而反对的一方则认为，改良版韩服的款式和颜色都与传统韩服不同，且用料多低廉，这也让韩服出租公司们的竞争越来越激烈，导致改良版韩服的品质越来越差。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“制定一个标准，让改良版韩服遵守这些规矩会不会好一点？”还有网友说：“文化本身就是在变化的，想要通过强制的手段去阻挡是不可能的。”





减少塑料使用一个月

从8月开始，韩国的各大咖啡店开始了“减少塑料产品使用”活动。据一些回收垃圾的公司透露，一个纸箱可以装1000个左右的塑料杯，杯子装满后大概为10公斤，此前一个店面每周大概可以收三到四箱，而减塑活动一个月以后，现在一个店面可以回收的量还不足一箱。首尔市也积极参与了这次活动，表示要将首尔市改造成为一个“低塑城市”。现在除了一些公共机构不准使用一次性杯子以外，棒球场、汉江公园等地也禁止使用一次性塑料用品，目标是在2022年将一次性塑料产品的使用量减半。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“韩国只要想用心做什么事，还是很有执行力的，只是最开始不做而已。”还有网友说：“好担心制作塑料产品的公司和回收公司的安危。”也有网友说：“为了环境，一定要将吸管也换成纸质管。”





错误转账

从明年开始，韩国拟启动错误转账返还制度，即因不小心输错对方账号或者输错金额而转错钱时，可以重新收到转账金额的80%。现在大约每年会有11.7万个转错钱的情况，总金额约达2930亿韩元，约合人民币18亿元，而其中未能获得返还的情况达6万余件。很多情况下，如果收到钱的人不自发地将钱返还的话，汇款人要通过诉讼来要钱，因此一些小额的情况干脆就被放弃了。金融委员会拟对这些收款人进行起诉，帮助汇款人追回转错的钱，而考虑到诉讼费用，能够返还到汇款人手中的钱则只有80%。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“转账时一定要确认收款人姓名和账号。”还有网友说：“感觉这个制度可能会被骗子利用。”也有网友说：“也就是说之前有很多人收到了钱没有返还，却没有受到处罚。”