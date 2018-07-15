IPCC大会在仁川松岛开幕

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联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）是1988年11月联合国建立的政府间机构，其主要职责是评估气候变化对人类活动的影响和拟定相关对策。





联合国政府间气候变化专门委员会以世界气象组织(WMO)及联合国环境规划署(UNEP)为主成立，成立初期由世界各国3000多名专家组成，包括气象学家、海洋学家、冰河专家和经济学家等。联合国政府间气候变化专门委员会主要的一项工作是发表与执行《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》等有关的专题报告，最终的目的是签署《防止地球温暖化条约》。





仁川松岛大会的主要工作是提出“地球升温1.5度”相关特别报告。该项报告获得成员国的同意，经由三次专家和各国政府研讨拟定。“地球升温1.5度”指的是地球平均气温与工业革命前相比上升1.5度，报告指出，必须将地球平均气温涨幅控制在1.5度警戒线范围内。为此，该项特别报告以科学方法分析了温室气体排放途径和地球变暖的影响等，报告将在今年12月在波兰举行的第24届联合国气候变化大会中作为科学根据提出。





特别报告预计地球升温1.5度的时间为2040年。1880年至2012年，地球平均气温上升0.85度，平均每10年仅上升0.06度，现在每10年则大幅上升0.2度，速度提高了近3倍。平均气温上升将造成海平面升高、气象异变和动植物灭绝等巨大灾难。因此，此次在仁川举行的联合国政府间气候变化专门委员会会议探讨的是和人类生存有着重大关系的问题。