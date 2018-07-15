韩国首次在晚间举行国军日纪念仪式

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韩国1日举行的国军日70周年纪念仪式并未展示大规模兵力和武器，而是以庆典活动的形式邀请大众歌手演唱，烘托了韩半岛近期形成的和谐氛围。





国军日70周年纪念仪式当天下午6时30分在首尔龙山战争纪念馆举行，继仪仗队示范表演后，空军特殊飞行队“黑鹰”飞过首尔夜空，接下来是国民礼仪、国防部长致欢迎辞、颁发勋章和总统致辞等，随后进行了跆拳道示范表演和未来战斗演示，最后是著名歌手PSY的演唱，将欢乐气氛推向了高潮。





跆拳道示范表演环节由130多名将士表演跆拳舞、击破和自创品势套路。接下来，配备未来尖端战斗装备的士兵进行了未来战斗演示，未来战斗装备包括：未来战斗服、战斗靴、防弹服、防弹盔、水桶、瞄准镜和枪械等33项尖端装备。陆军的小型战术车辆、爆炸物清除机器人、超小型无人机等也纷纷亮相。通过视频还介绍了空军F-35A隐形战机和远程空对地“金牛座”导弹等未来战力。海军的未来武器体系包括无人舰艇和无人潜水艇等。纪念仪式的最后一个环节是著名歌手PSY演唱《江南Style》等歌曲，烘托了庆典活动的热闹气氛。





此前，韩国军方以每5年为单位举行大规模街道阅兵式，今年迎来国军日70周年，按照惯例，本应进行大规模的街道行进，但当天未进行这一例行活动，而是邀请大众歌手进行演唱。去年，韩军在平泽海军第二舰队展示了应对北韩挑衅的尖端战略武器，今年的和平气氛与去年的紧张局面形成了鲜明对比。