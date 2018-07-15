韩国访问团150余人参加平壤《10.4宣言》共同活动

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《10.4宣言》11周年南北韩纪念共同活动在平壤举行。所谓《10.4宣言》指的是2007年10月4日时任韩国总统卢武铉和北韩国防委员长金正日在首脑会谈中发表的共同宣言。卢武铉总统2007年10月2日至4日访问了平壤，两位首脑在10月4日举行的会谈中宣布《南北韩关系发展与和平繁荣宣言》，也就是《10.4宣言》。





《10.4宣言》的主要内容包括南北韩关系发展的原则、构建和平作出的努力以及增进交流与合作等事项。《宣言》共有8项条款：第一，积极履行《6.15共同宣言》。第二，南北韩关系转换为相互尊重和信任。第三，缓和军事紧张和构建信任。第四，通过切实履行六方会谈《9.19共同声明》和《2.13协议》为解决核问题和构建韩半岛和平机制作出努力。第五，推进经济合作项目。第六，开始白头山旅游等促进社会文化领域的交流与合作。第七，积极推行离散家属团聚活动等人道主义合作项目。第八，在国际舞台为增进民族的利益和海外同胞的权利和利益加强经济合作与交流合作。





继《6.15宣言》之后，《10.4宣言》是南北韩首脑第二次宣布的共同宣言。《6.15宣言》是时任韩国总统金大中和北韩国防委员长金正日在第一次首脑会谈中宣布的，《10.4宣言》则是由时任韩国总统卢武铉和北韩国防委员长金正日达成的协议。此后，因南北韩关系陷入僵局而未能落实宣言。现在，韩半岛充满了和平气氛，加深了《10.4宣言》的意义，于是南北韩决定共同在平壤举行《10.4宣言》11周年纪念活动。