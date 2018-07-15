美国务院：蓬佩奥7日访问北韩会见金正恩

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美国与北韩又开始回到了会谈桌上。美国国务卿蓬佩奥预定于7日访问北韩，与北韩国务委员长金正恩进行会晤。双方是否会就“无核化”和《终战宣言》达成一揽子协议，且确定第二次美北首脑会谈的日程，备受瞩目。





蓬佩奥前往北韩访问有着非凡的意义，美北双方很可能会借此达成某种协议。此前，蓬佩奥预定8月底访问北韩，可是在发表访北的一天后即宣布取消。有观点认为，蓬佩奥取消访问是出自即使访北也不会取得无核化进展。以此来看，此次蓬佩奥赴北韩访问或可看着无核化得以取得进展。





有分析认为，蓬佩奥此次决定访问北韩可能是因为有了所谓的“附加信息”，“附加信息”指的是金正恩通过文在寅向特朗普转达的非公开信息。在韩美首脑会谈的第二天9月25日，蓬佩奥与北韩外务相李勇浩进行了会晤，在当天的会谈中，蓬佩奥接受了金正恩的邀请决定访问平壤，这可能是所谓的“附带信息”为双方再次会晤起到了作用。





一直以来，美国要求北韩采取实质性无核化措施，而北韩则提出《终战宣言》和缓和制裁。蓬佩奥此次访问北韩，至少取得了进一步听取对方意见的机会，由此，此次会谈或成为是否再次举行美北首脑会谈的决定性因素。也就是如果蓬佩奥谈判顺利，将会通过美北首脑会谈达成一揽子协议。如果失败，则双方关系将进一步陷入困境。