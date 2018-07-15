作家具孝书的小说《明斗》





#采访：写这部小说的背景（具孝书）

我小时候胃不好，我们村里有个女巫婆，她要给我治胃病，把我的头发、指甲和一些乱七八糟的东西放在锅里煮，煮了以后叫我吃，所以我非常怕她。有关她的记忆、她的眼神和她在施法时念的咒文我现在还记得。









《明斗》这部小说的主人公是女巫婆，女巫婆被称为“明斗家”。

小说《明斗》中的“我”是一棵橡子树，树龄有170年。

它活了150年，其余的20年是死了以后仍在那里守护村庄。









明斗家在我的根部埋了三个婴儿，

他们都是出生后不到十天的婴儿，

第一个婴儿的尸体埋在南边的树根下，

另两个婴儿分别埋在北边和东边的树根下。





명두집은 내 밑동에다 세 아이를 묻었다

모두 생후 열흘도 채 안된 아이들이었다.

첫 아이의 시신은 남쪽으로 난 뿌리 밑에,

나머지 두 아이는 각각 북쪽과 동쪽 뿌리 아래 묻혔다.









后来，明斗家完全变了，

她容光焕发，

开始帮别人治病和解决困难。









#采访：“不忘”的意义（具孝书）

我和村里的人不了解那是什么意思，以为是明斗家随意喊出的两个字，后来才知道，原来‘不忘’是不要忘记的意思，也就是不要忘记死亡。说起来，记住死亡才会想起人生，我们总是想要如何生活，如何才能不后悔地过一辈子。其实通过别人的死能让我们认识到人生，想到不要有过分的欲望，要对现实生活感到满足。这样的话，生活才会有意义，这就是所谓的‘不忘’。









不想死就不能怕死，

怕死就会得心病和重病。

要知道，你一死，孩子也会真死。





要明白死能救人的道理，

就像孩子救了你，

你活着才不辜负孩子的死。

千万不要忘了。

不忘！





죽지 않으려면 죽는 걸 겁내선 안 돼.

죽는 걸 겁내니까 지랄 염병 속병이 생기지.

니가 죽는 순간 애도 진짜로 죽어버린다는 걸 알아야 돼.





죽음이 사람을 살리는 이치를 알아야 해.

죽은 애들이 너를 살렸듯이

니가 살아야 걔들 죽음이 헛되지 않게 되는 거잖아.

잊지 말라니까.

불망!“









作家具孝书(1958.9.25.出生于仁川)

1987年 在《中央日报》新春文艺发表《关节》

2014年 获得第45届东仁文学奖

2005年 发表《明斗》，第二年获得黄顺元文学奖