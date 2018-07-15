作家具孝书的小说《明斗》

美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#韩广书斋 邀你一读 l 2018-10-02
#采访：写这部小说的背景（具孝书）
我小时候胃不好，我们村里有个女巫婆，她要给我治胃病，把我的头发、指甲和一些乱七八糟的东西放在锅里煮，煮了以后叫我吃，所以我非常怕她。有关她的记忆、她的眼神和她在施法时念的咒文我现在还记得。
《明斗》这部小说的主人公是女巫婆，女巫婆被称为“明斗家”。
小说《明斗》中的“我”是一棵橡子树，树龄有170年。
它活了150年，其余的20年是死了以后仍在那里守护村庄。
明斗家在我的根部埋了三个婴儿，
他们都是出生后不到十天的婴儿，
第一个婴儿的尸体埋在南边的树根下，
另两个婴儿分别埋在北边和东边的树根下。
명두집은 내 밑동에다 세 아이를 묻었다
모두 생후 열흘도 채 안된 아이들이었다.
첫 아이의 시신은 남쪽으로 난 뿌리 밑에,
나머지 두 아이는 각각 북쪽과 동쪽 뿌리 아래 묻혔다.
后来，明斗家完全变了，
她容光焕发，
开始帮别人治病和解决困难。
#采访：“不忘”的意义（具孝书）
我和村里的人不了解那是什么意思，以为是明斗家随意喊出的两个字，后来才知道，原来‘不忘’是不要忘记的意思，也就是不要忘记死亡。说起来，记住死亡才会想起人生，我们总是想要如何生活，如何才能不后悔地过一辈子。其实通过别人的死能让我们认识到人生，想到不要有过分的欲望，要对现实生活感到满足。这样的话，生活才会有意义，这就是所谓的‘不忘’。
不想死就不能怕死，
怕死就会得心病和重病。
要知道，你一死，孩子也会真死。
要明白死能救人的道理，
就像孩子救了你，
你活着才不辜负孩子的死。
千万不要忘了。
不忘！
죽지 않으려면 죽는 걸 겁내선 안 돼.
죽는 걸 겁내니까 지랄 염병 속병이 생기지.
니가 죽는 순간 애도 진짜로 죽어버린다는 걸 알아야 돼.
죽음이 사람을 살리는 이치를 알아야 해.
죽은 애들이 너를 살렸듯이
니가 살아야 걔들 죽음이 헛되지 않게 되는 거잖아.
잊지 말라니까.
불망!“
作家具孝书(1958.9.25.出生于仁川)
1987年 在《中央日报》新春文艺发表《关节》
2014年 获得第45届东仁文学奖
2005年 发表《明斗》，第二年获得黄顺元文学奖
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13