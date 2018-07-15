《漫话国乐》 寿齐天/ 定大业之曲 / 江原道阿里郎





很多国家与民族都有自己的创世神话。上古时代，散居在各地的人聚在一起形成部落过上集体生活，并制定部落的秩序与规则，可以想象这对古人来说是一个非常神奇的经历。当时因为还没有文字，人类就把自己的经历通过语言流传下来，这些口传的故事在流传过程中演变成千奇百怪又神秘的神话传说。从现代人的角度来看，这类神话传说的说法可能是荒谬可笑的，似乎不合逻辑，然而神话传说蕴含着各民族的自豪感，启发着后人的想象力，在文化、科技等诸多方面造成了极大的影响。10月3日是开天节，这是纪念传说中的韩民族始祖檀君王俭首次建立国家“古朝鲜”的日子。

{音乐1: 《寿齐天》/ 国立国乐院正乐团}





《寿齐天》是“寿命与上天一样高”的意思，祝愿健康长寿与国家的繁荣。这一乐曲起源于1400多年前百济时代的歌谣《井邑词》。当时，全罗北道井邑是百济的领土。相传，《井邑词》是一位妇女创作的，描写了太太翘首以待丈夫回家而心焦如焚的心境。这对恩爱无比的夫妇住在井邑，有一次，丈夫出门远行到了深夜也没回来，忧心忡忡的妻子就望着月亮祷告，祈求明月照亮大地，让心爱的人在回家途中不会迷路。这首歌在百济时代问世后，经过统一新罗与高丽王朝也经久不衰，脍炙人口。到了朝鲜王朝，《井邑词》的旋律与歌词与百济时代相比有所变化，然而因为其旋律庄严悠缓而成为宫廷主要活动的音乐，也许是这首歌的内容尤为打动人心，所以也是唯一流传至今的百济歌曲。





说到韩国历史上“勤政爱民”的国王，朝鲜王朝的第四代国王世宗大王是首屈一指的，他是韩国历史上最受尊敬的君王。世宗大王在位期间的政绩非常多，其中发明韩文可以说是世宗大王最突出的伟业。发明韩文的目的在于扫除文盲，让老百姓识字。不仅如此，世宗大王还通过音乐亲民爱民，世宗大王亲自创作的乐曲《与民乐》，顾名思义，与老百姓一同欢乐的意思，充分体现出君王的爱民精神。听到这里，有人可能会质疑，古代君王的政务堆积如山，哪有时间创作音乐呢？据文献记载，世宗大王有非常好的乐感，作曲、弹琴等方面均有很高的造诣。目前，被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产的“宗庙祭礼乐”也是世宗大王的作品。《世宗实录》详细记载了世宗大王的作曲实力。《世宗实录》世宗31年（1449年）12月的记录显示：“国王精通音律，新的音乐几乎都是国王亲自创作的。国王只用木棍敲着地板，不到一天就能创作一曲。”

{音乐2: 宗庙祭礼乐《定大业之曲》中“昭武”、“笃庆”、“永观”/ 国立国乐院正乐团}





宗庙祭礼乐由《保太平》与《定大业》两部分组成，前者歌颂历代君主的文德，后者歌颂历代君主的武德，各由11曲组成。据说直到朝鲜王朝时代，在供奉历代国王与王妃灵位的宗庙举行祭祀仪式时，通常演奏从中国传入的音乐，对此，世宗大王深感遗憾，认为人生在世时听本国的音乐，离开人世后听中国的音乐不甚理想，力图进行改革，可是遭到朝廷的强烈反对而未能付诸实现。还好，了解父亲心思的儿子世祖登基后，把《保太平》与《定大业》指定为宗庙祭礼乐。《世宗实录》还记载世宗大王曾派官员到全国各地，把各地老百姓唱的歌记录下来，可见世宗大王知道百姓通过音乐吐露心声，因此想通过百姓的音乐知晓百姓的心声。

{音乐3: 《江原道阿里郎》/李道（音）}