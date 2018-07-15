无人经济引领出来的自动贩卖机趋势

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零售发展至今，如果还需要进行创新的话，一方面是需要简化供应链，另一方面则是科技创新带来的人力成本和运营成本消减。线上电商的业态已发展稳定，于是商家开始转身寻找线下的新渠道，因此市场推新的无人便利店便受到了消费者的关注。但相比无人便利店来说，自动贩卖机的发展趋势才是更快更广。





随着消费水平提高和单人家庭人口增多，消费者对于便利性购物需求增加。消费者不用去超市、便利店，在公司楼内或者家楼下就可拿到所需的食品生鲜。自动贩卖机不受地域等因素限制，只需要一个小小的位置即可销售。自动贩卖机好似当下流行的共享单车一样，起到了便利作用。韩国人的生活已离不开自动贩卖机了，它可以解决生活所需。鲜花、蔬菜生鲜、肉类食品、耳机、化妆品等各种各样的产品皆有。自动贩卖机对于人力成本高、单人家庭人口增多的韩国来说，大力发展是十分合理合算的。





在韩国京畿道高阳市的“STARFIELD GOYANG”商场里面有一个“心动贩卖机”，当投入5000元韩币后，再按个人喜好点击选择旅行、推理、浪漫、自我开发等分类的按钮后，将会随机出来含有书籍的箱子。拆开箱子之前，你永远不知道自己会得到哪本书籍，因此被称为“心动贩卖机”。如今的自动贩卖机已越过物物交换的消费体验，逐渐走入经验交换的消费观念中。换句话来说，自动贩卖机的本质是需求拦截和场景解构，从而创造创新的“一个人的消费场景”， 现在，这些需求在家楼下或办公室楼下便可“拦截”下来。这种拦截带来的效果就是消费场景的解构和碎片化，制造了非常多的单人消费场景。未来一人经济的发展要看商业项目能否彻底地拦截需求和解构场景。





<前沿视线>

SUPERSIZE(超大号)成趋势 带你升级品味

在如今这个看脸的世界，如果想要出彩，就要引领最新趋势，才能制胜。今年秋天的最新趋势是“SUPERSIZE（超大号）”，趋势潮流不仅体现在服装、食品饮料业，甚至连医美抽脂等服务业内也可看到超大号和大容量的趋势苗头。最近又风靡回来的SUPERSIZE时尚风以宽大的造型称霸街头，不仅廓形越来越趋向超大号的趋势，袖子也是越做越长。同时服装搭配上也是采取“layered fashion(层叠时尚)”的技法，绝对能够让你在人群中脱颖而出。在食品饮料业内也最新首推了一款性价比高的710毫升超大型啤酒，名称为“SUPER CAN”。然而最吸引消费者眼球的是医美抽脂，安全升级超越往日的部位性抽脂疗法，当下流行全身大面积、大容量抽脂瘦身。快速安全、效果快赢得了消费者满意。





遵守最新交通法人人有责

喝酒不开车，开车不喝酒，这是人人皆知的道理，然后有一件事情你可能不知道。醉酒骑自行车也算违法行为。自9月28日起，韩国《道路交通安全法》试行醉酒者不能骑自行车上路，并且还需戴上头盔的规定，如违法将罚款。同时，除了市内公交车，其余车辆的前后排座位都需系上安全带。如果未满13岁的儿童有不系安全带的情况，将加重惩罚驾驶者6万韩币。新的交通安全法试运行期为两个月，12月起将正式实施。不仅私家车如此，如果大家乘坐的士，坐在副驾驶或后排座位时也应系安全带。遵守最新交通法，人人有责。





因2018年经济趋势导出的新用语

回忆起2016年年末市场主推的新用词，都是辛勤劳动、繁忙工作、忘却享受生活等等为主题的内容。而2年后的今天，新的风向标往前看，现今有重视生活平衡的“工作生活平衡”，重视个人幸福的 “YOLO族”,只享受自我消费观念的 “1-conomy”。“WORK & LIFE BALANCE /工作生活平衡”主要发展来源于韩国自今年7月1日起正式发布的周最长52小时工作制度，职场人成为了自我的“时间富人”，充分利用工作以外的时间来享受生活的品质和乐趣。“YOLO族”充满个性，强调并要求属于自己的空间，对于室内装潢和房间摆设的需求不断变大。“1-conomy/一个人的经济”市场需求大，多样的金融服务套餐随之登场，形成了一个巨大的一人经济体，影响着每个人的生活，带来全新的商机。围绕以个人为单位的消费群体，韩国各大银行对消费者有着更多的分析和洞察，以其为背景基础，开发各种各样的金融产品。