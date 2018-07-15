美国国务卿蓬佩奥即将第四次访问北韩

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美北无核化协商有望再次回归正轨。





当地时间10月2日，美国国务院正式公布国务卿蓬佩奥第四次访北日程。因此，蓬佩奥此次访问北韩将取得何种成果，成为国际社会关注的焦点。





美国国务卿蓬佩奥决定访问北韩，意味着最近处于停滞状态的美北无核化协商重新回归到正轨上。此外，蓬佩奥此行还提高了举行第二次美北首脑会谈的可能性。蓬佩奥在第三次访问北韩时，未能与北韩最高领导人金正恩会面，且在北韩无核化问题上未能取得实质性成果，但是此次敲定与金正恩会面，因此蓬佩奥7日访问北韩将成为能否推进北韩无核化进程与改善美北关系的重要分水岭。





美国国务卿蓬佩奥于今年7月第三次访问北韩后，时隔约3个月再次出访北韩。其实，蓬佩奥预定于8月底第四次访问北韩，但是美国总统特朗普突然取消蓬佩奥访北计划而未能成行，这导致美北无核化协商陷入僵局。





在此情况下，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩举行第三次文金会，为美北无核化协商注入了新的动力。

纽约当地时间9月24日，韩国总统文在寅和美国总统特朗普举行首脑会谈后的第二天，美国国务卿蓬佩奥在与北韩外务相李勇浩举行的会谈中接受了访北邀请。这意味着美北双方通过较长时间的私下接触，为重启双边对话创造了条件。

但是北韩官方媒体朝中社2日发表评论称，终战并非是谁给谁的赠品，更不是用无核化措施换取的对象。如果美国不愿终战，北韩也不会执意要求宣布终战。





分析指出，北韩此举是在美国国务卿蓬佩奥即将赴北协商之际，为在无核化协商中占据优势地位而采取的措施。

不论如何，预定于10月7日访问北韩的美国国务卿蓬佩奥在与北韩最高领导人金正恩进行面谈时能否敲定第二次美北首脑会谈的日期和场所，并就北韩无核化方案达成妥协，引起国际社会密切关注。





在最重要的无核化与《终战宣言》问题上，美国和北韩间仍存在较大分歧，且不知美国国务卿蓬佩奥在第四次访问北韩期间能否敲定第二次美北首脑会谈的日期和场所。但是美国国务卿蓬佩奥决定访问北韩，意味着美北双方在私下接触中就无核化与《终战宣言》达成某种共识，因此美国国务卿蓬佩奥在与北韩最高领导人金正恩进行面谈时，有可能在无核化与《终战宣言》问题上取得一定程度的成果。





美国国务卿蓬佩奥若能在此次访北期间敲定第二次美北首脑会谈的日期和场所，将成为实现韩半岛无核化与建立和平机制的一大转折点。





最重要的是美国国务卿蓬佩奥7日访问北韩时，能否确定举行第二次美北首脑会谈。如果双方决定在美国举行中期选举之际举行首脑会谈，并就无核化与《终战宣言》达成协议，之后将可讨论建立韩半岛和平机制问题。因此，第二次美北首脑会谈将成为落实北韩无核化的重要分水岭。





据悉，美国国务卿蓬佩奥7日将偕同国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根访问北韩。比根在外交和谈判领域拥有丰富经验，因此他能否辅佐蓬佩奥在与北韩的协商中取得满意的成果，引人关注。