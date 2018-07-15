2005年“南北经济合作协议事务所”正式挂牌运营

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上月14日，《板门店宣言》的主要协议事项之一“南北共同联络事务所”在开城工业园区内正式挂牌成立。





韩国统一部长官赵明均在致辞时强调，南北共同联络事务所是南北韩可全年365天进行沟通的窗口。

南北韩当局者在同一空间工作，且随时进行接触与对话的南北共同联络事务所！它的前身是2005年成立的“南北经济合作协议事务所”。





在南北经济合作推进委员会第10次会议中，双方就一些悬案进行了讨论。诸如：15家韩国企业尽快入驻开城工业园区示范区问题；完成南北韩铁、公路对接；韩国向北韩提供粮食援助等事宜。最重要的课题是尽快成立南北经济合作协议事务所问题。南北韩从两年前举行的南北经济合作推进委员会第7次会议开始就成立该事务所进行讨论，但是一直未能取得进展。因此，韩国方面将第10次会议的重点放在成立南北经济合作协议事务所上。





2005年7月9日至12日，南北韩在首尔举行了南北经济合作推进委员会第10次会议。在本次会议上，韩国方面提议北韩成立南北经济合作协议事务所，北韩方面提议进行水产合作，并要求韩方提供50万吨大米贷款。

韩国方面提议北韩成立南北经济合作协议事务所是为了有效地推进南北韩经济合作事业。





因为南北韩在进行经济合作的过程中，必须面对面地直接进行对话与磋商。一直以来，南北韩没有建立常设对话机构，通常在中国或日本进行接触与协商，但是在外国进行接触需要支付相当的经费，因此有必要在南北韩接壤处成立常设对话机构。

1988年，韩国卢泰愚政府发布“7.7对北韩经济开放措施”后，南北韩积极展开贸易活动，且其规模经金大中政府和卢武铉政府急剧扩大。

1998年，以现代集团名誉会长郑周永赶着牛群访问北韩为契机，南北韩开展金刚山旅游项目，2003年着手兴建开城工业园区。

2002年，南北韩间的贸易规模达到6.4亿美元，19个南北韩合作项目获得批准，但是相关协商都是在第三国进行的。因此，在2005年举行的南北经济合作推进委员会第10次会议上，双方就在开城工业园区内开设南北经济合作协议事务所达成协议。





之后，南北韩通过5次工作接触，最终于2005年10月25日在开城工业园区内正式挂牌运营南北经济合作协议事务所。





最大的优点是南北韩当局者可以随时面对面地讨论南北韩经济合作问题，且韩国企业家们可以跟北韩企业讨论及决定合作项目等，南北经济合作协议事务所为促进南北韩经济交流与合作扮演了非常重要的角色。





特别值得一提的是，南北韩当局者在同一幢建筑物内工作，并通过频繁地面对面接触建立了良好关系，为韩国企业提供了对北韩贸易和投资信息。

其结果，南北经济合作协议事务所成为南北韩经济合作的前沿基地，挂牌运营仅7个月，就有1000多名韩国企业家访问该事务所，截至2007年8月，就775个南北韩经济合作事项进行了讨论。





随着时间的推移，在南北经济合作协议事务所内一起工作的南北韩当局者逐渐建立起信任关系，韩国经济部、统一部、贸易协会、大韩贸易投资振兴公社以及中小企业工团等韩方派驻于此的人员还向北韩方面派驻人员，讲授市场经济原理，因此南北经济合作协议事务所还成为向北韩经济学家传授市场经济运行规律的教育场所，这可以说具有极大的意义。





南北经济合作协议事务所设于开城工业园区内一幢四层建筑物里，双方分别有10人左右派驻于此，韩国派驻人员使用二层，北韩派驻人员使用四层，南北韩联络官每天上午和下午在三层会议室分别进行一次会晤。





2008年2月29日，南北经济合作协议事务所将其业务扩大至社会、文化等其他领域的交流合作。





但是2008年3月24日，北韩以时任韩国统一部长官金夏中表示“在北韩核问题得到解决以前难以扩大推进开城工业园区项目”为由，要求韩方派驻人员在3天内撤离南北经济合作协议事务所。





同年12月1日，北韩又以“金刚山旅游中断和韩国民间团体向北韩放飞传单气球”为由，限制陆路通行、关闭开城工业园区等采取《12.1措施》，位于开城工业园区内的南北经济合作协议事务所也被关闭。

2009年9月7日，开城工业园区和南北经济合作协议事务所恢复正常运营，但是2010年3月26日发生韩国海军“天安号”军舰沉没事件后，韩国政府采取《5.24对北韩制裁措施》，南北经济合作协议事务所再次被关闭。

今年，南北韩关系急剧回暖，南北经济合作协议事务所最近以新的名称重新挂牌运营。





2018年9月14日，南北共同联络事务所正式挂牌运营，而该事务所位于过去南北经济合作协议事务所使用的开城工业园区内那幢4层建筑物里。

南北韩双方所长每周在此举行一次定期会晤，南北韩分别派遣20多人常驻于此，进行联络与工作协商，并支援各领域的交流合作事业。





南北共同联络事务所将在经济、社会、文化等诸多领域为南北韩关系发展作出努力，从而营造韩半岛和平统一的良好环境。





在此，我们期待最近挂牌运营的南北共同联络事务所能够超越2005年设立的南北经济合作协议事务所，为南北韩交流合作提供全方位支援。