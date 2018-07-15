釜山国际电影节隆重开幕

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第23届釜山国际电影节（BIFF）10月4日隆重开幕。





在消除2014年开始电影节组织内部出现的混乱后，今年，釜山国际电影节再次步入了正轨。在2014年举行釜山国际电影节时期，釜山市和电影节围绕上映《潜水钟》问题产生了摩擦，《潜水钟》是围绕“世越号”沉没事件当时引发争论的潜水钟展开的纪录片。最终，当年有9个电影团体拒绝参加电影节。后来，“文化界黑名单事件”又引起了巨大波澜，亚洲首屈一指的釜山国际电影节一度面临巨大冲击。今年，釜山国际电影节重新启航，努力彻底消除矛盾与隔阂，力争发展成为亚洲最重要的电影节。





1996年9月13日，第一届釜山国际电影节拉开序幕，世界30个国家的174部电影应邀参加电影节。在短短一周的时间里，共有17万人观影，大为超出预期。当时，以南浦洞影院街为中心形成了釜山国际电影节广场，烘托了电影节的热闹气氛，釜山国际电影节也由此成为了影迷们的庆典活动。随着后来Magabox和CGV等影院先后设立，电影节的中心开始转向海云台。2011年“电影的殿堂”建成，海云台正式成为电影节的中心地。今年第23届釜山国际电影节将在电影的殿堂、乐天影院、CGV和Magabox等5处影院、30块银幕上演世界79个国家的324部电影。