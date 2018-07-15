标准普尔维持韩国主权信用评级AA不变

ⓒKBS News

国际信用评级机构标准普尔（S＆P）决定维持韩国主权信用评级AA不变，穆迪和惠誉等其它机构也维持了相同水平的评级。虽然标准普尔并未上调评级，但从整体来看，影响韩国主权信用评级的肯定因素有所增加。





标准普尔自2016年8月将韩国主权信用评级从“AA-”上调至“AA”后，一直维持该评级不变。穆迪对韩国的“Aa2”评级也是评级中的第三高评级，惠誉的“AA-”则是第四高评级。标准普尔对韩国、英国、比利时、法国、新西兰、阿布扎比等7个国家的评级为“AA”。获得第一高评级“AAA”的国家有德国、加拿大、澳大利亚、新加坡、荷兰、丹麦、瑞典、瑞士等11个国家。获得第二高评级“AA+”的包括美国、中国香港、芬兰和奥地利等5个国家和地区。中国台湾为“AA-”，比韩国低一个等级。日本和中国为“A+”，比韩国低两个等级。





标准普尔注意到了韩半岛紧张缓和的局势，但仍认为潜在的北韩安全威胁是上调评级的限制因素，如果北韩经济自由化取得进展，将大为减少韩国地缘政治风险。此外，国内银行已转换为对外纯债权者，各大银行总外债平均到期日有所延长，短期外债比重有所减少，健全的对外指标是主权信用评级的基础。标准普尔认为，韩国主权信用评级最大的弱点是“偶发性债务”，若北韩政权瓦解，韩国政府将负担天文数字般的统一费用。标准普尔对韩国主权信用评级的展望为“稳定”，意味着在下次评级时将不会上调或下调等级。若要上调评级，韩国必须消除地缘政治风险。