南北韩残疾人运动员出征亚残会 续写和平新篇章

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继2018雅加达亚运会之后，南北韩代表团将在2018雅加达亚洲残疾人运动会开幕式上再次共同入场，并将组建联队参加部分项目的比赛。





此次亚残会，韩国派出了由307名成员组成的代表团，北韩代表团人数为23人。韩国代表团制定的奖牌目标为金牌33枚、银牌43枚、铜牌49枚，位列综合奖牌榜第三名。同时，南北韩代表团在开幕式共同入场以及组建联队出战也备受瞩目。届时，南北韩代表团将手举韩半岛旗共同入场，并将组队出征乒乓球男子团体赛和男子混合泳接力项目。





截至目前，南北韩代表团已先后11次在国际大赛开幕式上共同入场，但在残疾人国际综合大赛开幕式共同入场还尚属首次。南北韩首次共同入场是在2000年悉尼夏季奥运会上。之后，在奥运会、亚运会、世界大学生运动会及东亚运动会等国际大赛开幕式上，也陆续出现过南北韩代表团共同入场的身影。





南北韩联队的历史则可追溯到1991年第41届日本千叶世乒赛。当时南北联队女团力克乒乓大国中国，斩获金牌。男子代表队也攻入4强。在千叶世乒赛上，蓝色的韩半岛旗首次亮相，《阿里郎》代替国歌在赛场上奏响，这在南北联队历史上也具有极其深刻的意义。从此，韩半岛旗和《阿里郎》成为南北韩联队在各种国际赛事中的象征。





与共同入场相比，组建联队参赛实现得更为艰难。直到去年为止，仅有1991年的世界乒乓球锦标赛和同年6月里斯本世界青少年足球锦标赛实现了南北韩联队参赛。2018年平昌冬季奥运会上，南北韩时隔27年组成女子冰球联队，实现了第三次联队出战。今年5月，南北韩乒乓联队携手出征2018世界乒乓球团体锦标赛。在今年8月举行的雅加达亚运会上，南北韩联队又合体参加了赛艇、龙舟和女子篮球三大项的比赛。