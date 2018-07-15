韩国教育部将准许幼儿园放学后实施英语教育

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韩国教育部取消了禁止幼儿园放学后提供英语教育的方针。大部分家长对此表示欢迎，但韩国教育部的政策信任度严重受损。





韩国教育部去年12月发表了禁止幼儿园放学后提供英语教育的方针。当时，教育部表示，需要限制在幼儿时期盲目进行英语教育的行为。但韩国教育部的上述方针遭到了家长们的强烈反对，很多家长担忧如果禁止幼儿园在放学后实施英语教育，那么英语课外教育将会增加，并将造成巨大的经济压力。





韩国家长对孩子的教育热情非常高，尤其是在英语教育方面不惜投资。韩国家长认为，在全球化时代，英语是在所有领域都必备的“武器”。因此，韩国人对早期英语教育的需求很高，高额英语幼儿园也非常火爆。在此背景下，韩国教育部发表了禁止幼儿园放学后提供英语教育的方针，这立即引发了韩国家长们的忧虑。家长们担忧这将会造成巨大的经济压力，收入不同带来的教育差距也会进一步扩大。因此，家长们通过青瓦台官网请愿留言板和在线网络组织等平台持续表达反对意见。最终，韩国教育部以英语教育的现实需求等为由，取消了禁止幼儿园放学后提供英语教育的方针。





但问题尚未得到完全解决。虽然教育部准许幼儿园实施英语教育，但依然禁止小学1年级和2年级学生放学后接受英语教育。要求纠正这种不协调问题的呼声很高，教育部也表示，将研讨准许小学1年级和2年级学生放学后接受英语教育的方案。