韩外汇储备创新高 主权信用评级维持AA

ⓒYONHAP News

韩国外汇储备规模止跌转升，9月外汇储备达4030亿美元，刷新历史纪录。同时，国际信用评级机构标准普尔（S&P）维持韩国主权信用评级AA不变。





韩国银行（央行）4日发布了《2018年9月末外汇储备》报告，截至9月末，韩国外汇储备规模为4030亿美元，环比增加18.7亿美元。韩国外汇储备从今年3月起，连续5个月呈现增势并创历史新高，但8月外汇储备有所减少，9月再度增加。分析认为，两个利好因素促韩国外汇储备止跌回升。首先是得益于外汇资产运营收益增加。外汇储备中比重最大的有价证券环比增加27.9亿美元，达3756.3亿美元。相反，预存款减少9亿美元，为171.5亿美元。国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）减少2000万美元，为35.1亿美元。国际货币基金组织储备头寸为19.1亿美元。黄金储备与上月持平，为47.9亿美元。同时，韩国成功发行规模达10亿美元的外汇平准基金债券也为增加外汇储备增添了动力。一般而言，外汇平准基金债券发行成功与否被认为是衡量该国经济健全性的标杆。





而认为韩国经济稳定的另一项指标是标准普尔发布的主权信用评级。标准普尔将韩国主权信用评级维持AA不变，AA是第三高的信评等级。标准普尔2016年8月上调韩国主权信用评级至AA后，维持该等级已有两年以上。标准普尔将韩国的评级展望维持在“稳定”。





在本次发布的数据中，共有16个国家的主权信用评级高于韩国。德国、加拿大、澳大利亚、新加坡等11个国家为AAA，美国、中国香港等5个国家和地区为AA+。韩国与英国、比利时、法国等7个国家同AA评级。中国台湾为AA-，比韩国低一级，中国和日本则以A+低韩国两级。





其他主要国际信用评级机构也向韩国给予与标准普尔相似的评级。穆迪给出的韩国主权信用评级为第三高的Aa2，与标准普尔相同。惠誉国际则给出第四高的等级AA-。





分析指出，从韩国成功发行外汇平准基金债券、外汇储备增加和维持较高的主权信用评级等方面来看，韩国经济依然稳健。但对韩国的评级展望维持在“稳定”，说明相关机构虽不会下调评级，但也无法上调评级。标准普尔表示，随着南北韩、美北关系改善，半岛紧张局势趋缓。虽然半岛仍存在来自北韩的安全风险，对上调韩国信评等级带来负面影响，但若北韩能在一定程度上实现经济自由化，地缘政治风险将会随之减少。也就是说，韩国经济的对外指标稳健，但地缘政治风险仍存，负面因素依然存在，韩国经济若要发展，必须努力减少相关负面因素的影响。