全球结束“零利率时代” 韩国加息与否引关注

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以美国为首的全球主要发达国家央行平均基准利率已超1%。至此，为提振因2008全球金融危机爆发后遭受重创的经济所开启的“零利率时代”在10年后宣告落幕。

据美国彭博社2日报道，JP摩根统计了全球主要发达国家央行的基准利率。结果显示，上周的平均利率已超1%，这意味着利率0%的时代已成为过去。2008年全球金融危机爆发，严重影响了世界经济的发展。为提振经济，同年10月以来，全球大大小小的经济体纷纷加入连续降息的行列，利率曾一度下调至1%以下。以美国为例，美联储在全球发生金融危机后，将基准利率下调至0%-0.25%，同时推进扩大流动性的量化宽松政策。但随着美国经济持续复苏，2015年12月起，美联储持续加息，力求利率“正常化”。





美联储于上月进行了今年的第三次加息，利率达到2%-2.25%，上调了0.25个百分点。虽然日本和欧盟国家尚未加息，但随着这些国家计划年内停止推行量化宽松政策，因此也有望跟进加息步伐。JP摩根预测，未来一年，主要国家的平均基准利率将升至1.6%，较2005年至2007年的平均利率低0.5个百分点。受此影响，部分新兴国家也大举加息。美联储于9月26日加息后，印尼央行随即将7天期逆回购利率上调0.25个百分点至5.75%。这是今年5月中旬以来，印尼央行第五次加息，增幅达1.5个百分点。印尼央行加息后，菲律宾央行也跟进加息步伐，上调基准利率至4.5%。此外，中国香港也上调了基准利率。因此，新兴市场政策利率指数创2001年有相关统计以来的最高水平。





全球各国先后加入加息大潮，给韩国银行（央行）带来压力。目前，韩国基准利率为1.5%，较美国低0.75个百分点。目前虽问题不大，但随着两国利差逐渐拉大，韩国或面临外资大举外流的危险。韩国央行上调利率虽迫在眉睫，但实际加息并非易事。目前，韩国就业市场持续低迷，各大经济分析机构也纷纷下调经济增长预期。同时，企业设备和建设投资大幅萎缩，市场和企业缺乏活力。若央行在此情况下加息，不仅会导致投资萎缩，还将加大家庭负债利息负担，让韩国经济陷入恶性循环。但美联储计划今年12月再度加息，若此时韩国央行选择维持基准利率不变，两国利差将达1个百分点，届时资本外流危险将成现实。有分析认为，政府为抑制房价，正在讨论加息的必要性，因此韩国央行近期加息的可能性更大。