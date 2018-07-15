南北韩在共同警备区和非军事区开启扫雷作业

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据韩国国防部1日消息，南北韩军事部门当天起在板门店共同警备区（JSA）和非军事区（DMZ）铁原郡箭头山分别开启地雷清除作业。韩国国防部称，这是为落实南北韩军事领域协议而采取的第一项措施。

共同警备区的扫雷作业由南北韩分别在各自领土进行，为期20天。据悉，这一带存在地雷的可能性较低。在共同警备区扫雷是旨在实现该区域非武装的准备工作。根据《停战协定》精神，板门店共同警备区内本无军事分界线（MDL）标识，双方可自由往来，南北韩警备哨所也设在一起。但1976年发生“板门店斧头暴行事件”后，南北韩新设军事分界线标识，并分别设立哨所，双方警卫兵保持武装状态。目前，南北韩警卫兵配有手枪，韩方警卫兵还佩戴黑色太阳镜。而北韩警卫兵在发生脱北事件时，还曾使用AK步枪进行射击。扫雷作业启动后，南北韩与联合国军司令部将启动三边协商机制，讨论共同警备区非武装化方案。三方计划就缩减共同警备区双方兵力至35人和恢复联合警备态势等进行讨论。

作为南北韩联合发掘韩国战争时期阵亡军人遗骸的前期措施，双方将于11月30日前，在铁原非军事区箭头山进行扫雷作业。韩国国军和联合国军曾分别于1953年6月29日和7月11日在箭头山高地一同防御中共空军袭击。据估算，有200多具韩军遗骨、300多具美国和法国等联合国军遗骨以及北韩和中共军士兵遗骨埋于此处。另外，为方便发掘遗骸，南北韩双方曾商定12月31日前，在试点发掘遗骸地区开通宽12米的公路。南北韩若完成扫雷和道路施工作业，有望于2019年4月正式开启遗骸发掘工作。





扫雷作业是南北韩双方履行军事协议事项的起点。若南北韩军方未进行紧密的沟通与协作，那么扫雷后的共同警备区非武装化、共同发掘韩战士兵遗骸等就无法实现。反之，若双方履行协议，将对缓和南北韩军事紧张局面作出贡献。韩国国防部表示，将以扫雷作业为起点，努力促进军事协议顺利履行。