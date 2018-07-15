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秋季，鱼美蟹肥，正是吃海鲜的好时节，而不同的海鲜做法上也有很多讲究。

蛤蜊：应该不加水干锅煮。﻿一点水也不加，干锅煮，开锅不多会儿就能听到“啪啪”开口的声音，不要打开锅盖，等个三分钟到五分钟，这样做出来的蛤蜊肉很嫩。

﻿海蛎子：开锅后蒸三分钟﻿。将海蛎子放到蒸锅的箅子上蒸熟，水开锅以后再蒸三分钟。值得一提的是，海蛎子大小影响蒸的时间，个头大的海蛎子蒸的时间须延长1分钟。

﻿海螺：煮海螺必须加水﻿。煮海螺必须要加水，一般两斤海螺加一碗水。开锅后滴上两三滴食醋或香油，这样螺肉会很容易挑出。看到海螺的螺头略微探出身来，就能出锅啦！﻿

皮皮虾：蒸时间比贝类久﻿。皮皮虾一般的烹饪方法也是蒸，无论大的小的，蒸制的时间都是开锅以后七八分钟。

﻿螃蟹：螃蟹肚子一定要朝上﻿。为防止蟹黄流出来，螃蟹肚子一定要朝上！开锅以后蒸十分钟左右，看到螃蟹完全由青变红就可以出锅。

﻿八带鮹：头和爪子分开煮。﻿八带的头和爪熟的时间不同，如果一起下锅很可能头才刚熟，爪已经老得咬不动，因此头和爪最好分开煮。先把头切下来下锅煮，七八分钟以后，再把爪放到锅里煮五六分钟，这样口感就会很脆。

﻿海鱼：蒸鱼最好用旺火。﻿适合清蒸的鱼有，牙片鱼、黑头鱼等。清蒸前需在鱼身上改刀，可放一些花椒和盐调味。蒸鱼需要火旺一些，用旺火蒸，开锅后继续蒸五六分钟，肉质最鲜嫩。﻿





（文中窍门来自胡文卉听友）