韩国警察厅长：传播“假新闻”是犯罪行为 需保持警惕

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韩国警察厅厅长闵钾龙敦促民众对“假新闻”保持警惕。





闵钾龙在8日举行的记者会上表示，将加强应对“假新闻”的力度。 闵钾龙称，自从9月12日开展特别取缔行动以来，已发现37起相关案件，并对其中21起案件进行了要求删除和中断传播等处理，目前仍在调查另外16起案件。警方在全面取缔“假新闻”的同时，还加强负责接收和分析相关举报的组织建设。





闵钾龙表示，近期一人媒体、社交网站和博客网站等媒体大幅增加，这些媒体具备很强的传播性，这同时导致“假新闻”问题变得日益严重。闵钾龙敦促民众对“假新闻”保持警惕，并称将对恶意捏造和传播虚假信息的行为予以严厉处罚。 闵钾龙强调，根据法律，可对传播虚假信息的行为判处7年以下的有期徒刑，或根据相关规定予以处罚。





韩国政府和执政党根除“假新闻”的意志十分强烈。国务总理李洛渊2日在国务会议中表示，近期，有目的的恶意“假新闻”通过SNS和YouTube快速传播，应该依法处理制造和传播“假新闻”者。执政党共同民主党也成立“假新闻”对策团，对策团团长由该党最高委员朴光温担任。朴光温于今年4月提交有关防止传播假信息的法案，该法案以赋予在线信息通信事业商删除假信息的义务为核心内容。大部分专家认为，有必要制定控制“假新闻”的方案，但需对制定新法律保持谨慎态度。